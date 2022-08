Warum sollen wir Putenfleisch mit dem AMA-Gütesiegel kaufen?

Wien (OTS) - Weil das AMA-Gütesiegel Qualität der guten Pute bis ins Kühlregal sichert.

Das AMA-Gütesiegel steht für ausgezeichnete Qualität, nachvollziehbare Herkunft und unabhängige Kontrolle.

Um das sicher zu stellen, überprüfen Experten stichprobenartig die gesamte Produktionskette, vom Küken bis ins Kühlregal. Neben der artgerechten Aufzucht spielen natürlich auch Schlachtung und Verarbeitung eine Rolle wenn es um die Fleischqualität geht.

Die Fütterung mit gentechnikfreiem Getreide und Soja, die begrenzte Besatzdichte, die robuste Tiergesundheit, die lückenlose Kontrolle und die stressfreie Schlachtung sind die beste Basis für Produktionssicherheit und Konsumentenvertrauen.

Das AMA-Gütesiegel am Etikett ist also das einfache, gut sichtbare Orientierungsmerkmal. Es steht für ausgezeichnete Qualität, nachvollziehbare Herkunft und unabhängige Kontrolle. Das rot-weiß-rote AMA-Gütesiegel am Etikett bedeutet: Geboren, aufgewachsen, geschlachtet und verarbeitet in Österreich. Plus lückenlose Nachverfolgbarkeit der Herkunft

Woran erkennt man nun die gute AMA-Pute im Handel? Ganz einfach: Egal welche Handelsmarke auf dem Etikett steht – wenn das AMA-Gütesiegel drauf ist, dann ist die gute Pute drin.

Weitergehende Informationen und 100 feine Putenrezepte auf: www.diegutepute.at

Näheres zum AMA-Gütesiegel: www.amainfo.at

Mit Unterstützung von Bund, Ländern und Europäischer Union.

