8 Rivers Capital LLC ernennt Bob Dudley zum Mitglied des Board of Directors

Durham, North Carolina (ots/PRNewswire) - 8 Rivers Capital LLC, ein weltweit führender Anbieter von Net Zero Solutions, gab bekannt, dass Bob Dudley dem 8 Rivers Board beigetreten ist. Bob Dudley war von 2010 bis 2020 CEO von BP. Unter Bobs Führung konzentrierte sich der globale Energieversorger auf die doppelte Herausforderung, mehr Energie mit weniger Treibhausgasemissionen bereitzustellen. Bob hatte eine herausragende 40-jährige Karriere bei BP und den Unternehmen, bei denen er vorher beschäftigt war, und in der er eine Vielzahl von technischen, kommerziellen, strategischen, internationalen und leitenden Funktionen innehatte. Bob ist derzeit Mitglied des Board of Directors von Freeport-McMoRan, einem der weltweit größten börsennotierten Kupferproduzenten, des Chemieunternehmens LyondellBasell und Vorsitzender der internationalen, von der Industrie geführten, Oil and Gas Climate Initiative.

Bill Brown, Gründer, geschäftsführender Vorsitzender und CTO von 8 Rivers, kommentierte: „Solange ich mich erinnern kann, war Bob bei der Umstellung auf Net Zero der Zeit voraus. Er trieb BP in Bereiche wie Solar- und Windenergie, Wasserstoff-Brennstoffzellen, Biokraftstoffe, Kohlenstoffabscheidung und saubere Energieversorgung - alles Eckpfeiler der 8 Rivers-Plattform. Mit dieser Art von Führungsqualitäten ist Bob in der Lage, 8 Rivers bei der Definition, Umsetzung und Bereitstellung von Net Zero-Lösungen, die sich die ganze Welt leisten kann, zu unterstützen. Unser Ziel ist es, die Gewinne aller Endverbraucher zu steigern und gleichzeitig ihren Wert zu erhöhen, indem sie ihr Engagement für Nachhaltigkeit unter Beweis stellen."

„Wir freuen uns sehr, dass wir jemanden mit Bobs Hintergrund, seinem Wissen und seinem Engagement für die Energiewende für unser Board gewinnen konnten." Cam Hosie, CEO und Board Member von 8 Rivers, sagte: „Das Erreichen von Net Zero bis 2050 ist die größte Herausforderung, vor der unser Planet heute steht, und die Energiewende wird im nächsten Jahrzehnt gewonnen oder verloren werden. Bob bringt das nötige Fachwissen mit, um schnelle und nachhaltige Veränderungen auf globaler Ebene zu erreichen."

Herr Young Wook Lee, Präsident von SK Inc. Materials begrüßte das Engagement von Herrn Dudley mit den Worten: „Zunächst einmal möchte ich Herrn Dudley, einem weltweit anerkannten Energieexperten, zu seiner Berufung in das Board gratulieren. Mit seiner umfassenden Erfahrung und seinen unübertroffenen Fähigkeiten ist er zweifellos eine wertvolle Ergänzung für die von 8 Rivers und SK Inc. Materials geförderten CO2-Reduktionsgeschäfte und er wird wesentlich dazu beitragen, unser Ziel, ein führendes Unternehmen für globale Net Zero-Lösungen zu werden, zu erreichen."

Bob Dudley kommentierte: „Nur wenige Unternehmen auf der Welt haben eine so erschwingliche und so breit einsetzbare Net Zero-Lösung wie 8 Rivers. Durch seine kombinierte Technologie- und Finanzplattform ist 8 Rivers einzigartig positioniert, um dem Planeten zu helfen, seine Net Zero-Ziele zu erreichen - und das zu Kosten, die sich die ganze Welt leisten kann. 8 Rivers hat ein fantastisches Team, und ich freue mich sehr, sein neuestes Mitglied zu sein."

INFORMATIONEN ZU 8 RIVERS CAPITAL LLC 8 Rivers Capital, LLC ist ein in Durham, NC, ansässiges Unternehmen, das bei der Erfindung und Kommerzialisierung nachhaltiger, infrastruktureller Technologien für die globale Energiewende führend ist. www.8Rivers.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1872208/ 8_Rivers_Logo.jpg

