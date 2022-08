Schnabl: „Wirtschaft und Arbeitsmarkt verlangen nach Neuordnung der Kinderbetreuung!“

AMS-Chef Johannes Kopf fordert flächendeckende Ganztagesbetreuung – SPÖ NÖ hat KinderPROgramm in Niederösterreich dazu bereits vorgelegt; von ÖVP NÖ abgelehnt

St. Pölten (OTS) - SPÖ NÖ Landesparteivorsitzender LHStv. Franz Schnabl begrüßt den heutigen Vorstoß von AMS-Chef Johannes Kopf. Dieser schlägt als Maßnahme gegen den „massiven Arbeitskräftemangel“ laut heutigen Medienberichten eine „flächendeckende Ganztagesbetreuung für Kinder ab dem ersten Geburtstag“ vor.

Die SPÖ NÖ hat bereits im Jänner das KinderPROgramm vorgestellt, das Kinderbetreuung ‚ganztägig, ganzjährig, gratis‘ und flächendeckend in Niederösterreich garantieren würde, meint LHStv. Franz Schnabl. Die ÖVP NÖ hat dieses vom Tisch gewischt. Erst kürzlich, als es im NÖ Landtag darum ging, den blau-gelben Kinderbetreuungsbonus zu beschließen (Anm.: 50 Euro Rückerstattung pro Monat durch das Land NÖ für die Nachmittagsbetreuung in den NÖ Landeskindergärten) verwunderte der Klubobmann der ÖVP NÖ in Medien mit der Aussage, dass ein Kostenstopp für Nachmittagsbetreuung „einen Ansturm auf die Nachmittagsbetreuung auslösen könnte, wofür die Kapazitäten nicht vorhanden seien.“

„Wenn es Bedarf gibt, darf es nicht am vorgestrigen Familienbild der ÖVP NÖ scheitern: Es müssen bestmögliche Voraussetzungen für die niederösterreichischen Familien geschaffen werden. Man würde denken, das Familienbild, in dem einzig und alleine Frauen mit den Attributen Hausarbeit und Kinderbetreuung verbunden werden, gehört der fernen Vergangenheit an. In NÖ wird dies augenscheinlich nach wie vor durch die ÖVP gelebt. Die Wirtschaft und der Arbeitsmarkt lechzen danach, das Know-how unserer gut ausgebildeten Frauen in Niederösterreich nutzen zu können. Und die Frauen möchten guten Gewissens und unter optimalen Voraussetzungen ihren Beruf ausüben. Vielfach ist dies -aufgrund mangelnder Kinderbetreuungsmöglichkeiten, durch die säumige ÖVP NÖ – derzeit nicht gewährleistet“, meint LHStv. Franz Schnabl, Landesparteivorsitzender der SPÖ NÖ.

