Genießen Sie diesen Sommer eine sichere und reibungslose Reise mit Yadea

München (ots/PRNewswire) - Die Sommersaison hat offiziell begonnen, und ein Aufenthalt im Freien ist eine großartige Möglichkeit, Geist, Körper und Seele zu erfrischen. Yadea, ein führendes Unternehmen in der Elektrorollerbranche, möchte mit seinen intelligenten Zweirädern in diesen wärmeren Monaten, in denen sich Touristen und Outdoor-Enthusiasten gleichermaßen auf Sommerurlaube und -ausflüge vorbereiten, für ein sicheres und angenehmes Fahrerlebnis sorgen.

„Wir sind uns bewusst, dass die Menschen jetzt wieder auf die Straße gehen und reisen wollen, und die Sicherheit hat für uns immer Priorität", sagte Aska Zeng, General Manager von Yadea. „Unsere Mobilitätslösungen können eine wichtige Rolle bei der Erleichterung solcher Reisen spielen. Mit unseren Produkten geben wir unseren Nutzern die hochwertigsten und sichersten Hilfsmittel an die Hand, die ihnen helfen, Freunde und Familie zu besuchen, zur Arbeit zurückzukehren und generell Reisen zu unternehmen."

Mit innovativer, intelligenter Technologie sorgt Yadea für einen stabileren Betrieb seiner Fahrzeuge mit robuster Leistung. Der Einsatz intelligenter Algorithmen ermöglicht in Kombination mit dem von Yadea selbst entwickelten Mittelmotor, der eingebauten Dreifach-Sensortechnologie und dem Smart-Chip der Sportwagenklasse eine effiziente Leistungssteigerung, die eine konstante Leistung liefert und die Geräte perfekt für Outdoor-Sportler macht.

Die Batterietechnologie ist ein heißes Thema unter den Nutzern von Elektromobilitätslösungen und steht seit langem ganz oben auf der Prioritätenliste von Yadea. Das intelligente Batteriemanagementsystem des Unternehmens verfügt über neun Sicherheitsstufen, einschließlich Schutz vor Überstrom und Überladung.

Die Produkte von Yadea verwenden TTFAR Kohlefaser 2.0 Lithium (48V48Ah) sowie Blei-Säure für ihre verschiedenen Energiezellen. Ein ausgeklügeltes strukturelles Design und Verbesserungen des Montageprozesses im Inneren der Produkte ermöglichen eine ausgewogenere Temperaturregelung.

Das gesamte System ist serienmäßig mit einem explosionsgeschützten Ventil ausgestattet. Sollte es zu einem thermischen Durchgehen des Batteriekerns kommen, werden die Nebenprodukte rechtzeitig entladen, um eine Unterbrechung der gemütlichen Fahrt der Verbraucher zu verhindern.

Die Produkte von Yadea zeichnen sich außerdem durch eine lange Lebensdauer aus. So kann beispielsweise die Yadea TTFAR Graphene-3-Generation dank der Verwendung des bahnbrechenden Graphenmaterials in einem einzigen Lebenszyklus bis zu 1.000 Mal aufgeladen werden. Auch bei der Konstruktion der Roller steht die Sicherheit an erster Stelle, von der Karosserie und dem Rahmen über das hydraulische Bremssystem bis hin zu den kristallklaren Scheinwerfern.

Auch bei der Konstruktion der Roller steht die Sicherheit an erster Stelle, von der Karosserie und dem Rahmen über das hydraulische Bremssystem bis hin zu den kristallklaren Scheinwerfern. Die serienmäßige Bildschirmkonsole umfasst auch verschiedene intelligente Sicherheitsfunktionen.

„Wir sind der festen Überzeugung, dass die größte Verantwortung eines Unternehmens die Verantwortung gegenüber seinen Nutzern ist", so Aska Zeng. Mit dieser Philosophie hat Yadea auch große Anstrengungen unternommen, um das Bewusstsein für Sicherheit in jedem Markt, in dem das Unternehmen tätig ist, mit großen Veranstaltungen und Werbegeschenken für Sicherheitsausrüstung zu erhöhen.

In den letzten zwei Jahren hat Yadea fast 1.000 Sicherheitsveranstaltungen in über 700 Städten durchgeführt, an denen mehr als 50 Millionen Kunden teilnahmen und über 800.000 Schutzhelme ausgegeben wurden.

Informationen zu Yadea

Yadea ist ein weltweit führendes Unternehmen, das in der Entwicklung und Herstellung von elektrischen Zweirädern tätig ist. Dazu gehören unter anderem Elektromotorräder, Elektromopeds, Elektrofahrräder und Elektro-Kick-Scooter. Bis heute hat Yadea Produkte an 60 Millionen Nutzer in über 90 Ländern verkauft und verfügt über ein Netzwerk von mehr als 40.000 Einzelhändlern weltweit. Yadea hat es sich mit dem Motto „Electrify Your Life" zum Ziel gesetzt, den Menschen bei der Elektrifizierung des Alltags zu helfen und investiert weiterhin in Forschung und Entwicklung, Produktion und globale Expansion, um eine gemeinsame und nachhaltige Zukunft für die Menschheit zu schaffen.

Für weitere Informationen besuchen Sie uns hier:

Offizielle Website: https://www.yadea.com/

Facebook: https://www.facebook.com/Yadea.Official

Instagram: https://www.instagram.com/YADEA.GLOBAL/

Twitter: https://twitter.com/YadeaGlobal

Rückfragen & Kontakt:

YADEA-Medienteam,

Tel.: 0510-88100267,

E-Mail: media @ yadea.com