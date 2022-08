Hygieneforscherin Regina Sommer zu Gast im APA-Science-Podcast „Nerds mit Auftrag“

Wasserhygiene-Expertin über sauberes Trinkwasser und Abkühlung in den heißesten Monaten des Jahres

Wien (OTS) - Sind die schönsten Seen in Österreich Natur pur oder zahlt sich der Eintrittspreis ins lokale Schwimmbad doch aus? Welche Qualität hat Wasser, das im Sommer längere Zeit in der Leitung steht? Wer sich diese Fragen in der aktuellen Hitzewelle stellt, hört sich am besten die neue Sommer-Spezialfolge des APA-Science-Podcasts „Nerds mit Auftrag“ an.

Regina Sommer ist Leiterin des Instituts für Hygiene und Angewandte Immunologie der Medizinischen Universität Wien. Im Fokus ihrer Forschung stehen die Themen Wasserhygiene und Gesundheit – aktuell forscht Sommer etwa an einer Möglichkeit, Trinkwasser mittels UV-Strahlung zu desinfizieren. In der aktuellen Podcast-Folge von „Nerds mit Auftrag“ spricht sie mit Anna Riedler von APA-Science über die Wasserqualität in Österreichs Badegewässern, Trinkwasserknappheit und Wassersparen, wieso die Forschung mehr als ein 40-Stunden-Job ist und warum sie trotz herausfordernden finanziellen Rahmenbedingungen nicht vor hat, das Handtuch zu werfen.

Tipp: Erfahren Sie im Podcast, welche App jene Badestellen in Ihrer Nähe anzeigt, an denen Sie aktuell am besten ins Wasser hüpfen.



Zur aktuellen „Nerds mit Auftrag“-Folge: https://science.apa.at/podcast/#sommer



Alle zwei Wochen neu

Den Nutzen von Forschung sichtbar machen – das ist das erklärte Ziel von APA-Science, der Wissenschaftsplattform der APA – Austria Presse Agentur. Diesem Leitgedanken bleibt APA-Science auch im Format Podcast treu. Unter dem Titel „Nerds mit Auftrag“ stellt die Redaktion Forscherinnen und Forscher mit ungewöhnlichen, aber deshalb nicht weniger relevanten Projekten, vor. Die Interviews führen dabei abwechselnd Anna Riedler, Stefan Thaler und Redaktionsleiter Mario Wasserfaller.

Zu hören ist „Nerds mit Auftrag“ auf allen gängigen Plattformen oder direkt auf https://science.apa.at/podcast/.



Über APA-Science



Die Plattform science.apa.at berichtet über Bildung, Wissenschaft und Forschung in Österreich. Sie wurde von der APA – Austria Presse Agentur initiiert und wird von Partnern mitgetragen. APA-Science sieht sich als Sprachrohr für Forscherinnen und Forscher sowie als Brückenbauer zu den österreichischen Medien sowie zur Öffentlichkeit.

Neben der tagesaktuellen Berichterstattung zu Forschung, Wissenschaft, Innovation, Technologie und Bildung recherchiert und veröffentlicht die APA-Science-Redaktion regelmäßig exklusive Reportagen und Themenschwerpunkte.

