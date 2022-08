Lotto: Vierfachjackpot – 4,4 Millionen Euro warten im Sechser Topf

Doppeljackpot beim Fünfer mit Zusatzzahl und Solo-Joker in Wien

Wien (OTS) - Jetzt wird seit fast genau 36 Jahren Lotto „6 aus 45“ in Österreich gespielt, und dennoch gibt es immer wieder mal Premieren:

Diesmal ist es das Zusammentreffen eines Vierfachjackpots beim Sechser mit einem Doppeljackpot beim Fünfer mit Zusatzzahl, da es am Mittwoch zum vierten Mal in Folge keinen Sechser und zum zweiten Mal hintereinander keinen Fünfer mit Zusatzzahl gegeben hat. Diese Konstellation hat es noch nie gegeben.

Zwei gut gefüllte Gewinntöpfe sind die Folge: Beim Sechser geht es am kommenden Sonntag um rund 4,4 Millionen Euro, und für den Fünfer mit Zusatzzahl werden rund 410.000 Euro zur Verfügung stehen.

LottoPlus

LottoPlus reiht sich da ergebnismäßig nahtlos ein, denn auch hier hat es keinen Sechser gegeben. Freuen darüber dürfen sich die 46 Gewinner eines Fünfers, auf die die Gewinnsumme aufgeteilt wurde: Sie erhalten jeweils mehr als 8.000 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um rund 350.000 Euro.

Joker

Einzig beim Joker gab es einen mehr als beachtlichen Gewinn: Ein Wiener bzw. eine Wienerin hatte die richtige Joker Zahl und auch das angekreuzte „Ja“ auf dem Wettschein. Dies bedeutet einen Gewinn von nahezu 200.000 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 3. August 2022

4fach JP Sechser, im Topf bleiben EUR 3.233.003,65 – 4,4 Mio. warten DJP Fünfer+ZZ, im Topf bleiben EUR 253.473,03 93 Fünfer zu je EUR 1.516,30 223 Vierer+ZZ zu je EUR 189,70 4.314 Vierer zu je EUR 54,40 5.631 Dreier+ZZ zu je EUR 18,70 73.529 Dreier zu je EUR 5,70 268.138 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 24 25 30 36 44 45 Zusatzzahl 23

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 3. August 2022

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 46 Fünfer zu je EUR 8.050,00 2.667 Vierer zu je EUR 23,50 46.599 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 2 18 19 21 38 41

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 3. August 2022

1 Joker EUR 199.861,10 11 mal EUR 8.800,00 91 mal EUR 880,00 953 mal EUR 88,00 9.358 mal EUR 8,00 95.068 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 6 4 7 0 6 0

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910

Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920



https://www.lotterien.at

https://www.win2day.at