AVISO Digital Days 2022: Open Lab Digitaler Humanismus - Der Mensch im Mittelpunkt

Wien (OTS) - Die Digital Days 2022 finden am 19. und 20. Oktober 2022 im Impact Hub Vienna statt. Expert*innen aus Stadt, Wirtschaft und Wissenschaft debattieren zum Thema Wiener Digitaler Humanismus: Der Mensch im Mittelpunkt der Digitalisierung unserer Stadt.

Diskutiert werden entscheidende Fragen, die unser Leben wie unsere Zukunft nachhaltig prägen: Wie können wir innovative Technologien entwickeln, die die Sicherheit und Privatsphäre der Bürger*innen erhalten? Wie sehen Aus- und Weiterbildungsangebote, sowie Arbeitsplätze in einer digitalen Zukunft aus? Welche Geschäftsmodelle vereinen Soziales, Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit? Was braucht ein innovatives Gesundheitssystem im digitalen Zeitalter? Es wird erörtert, wie Bürger*innen an der digitalen Entwicklung teilhaben und sie mitgestalten können und welche Rahmenbedingungen für eine inklusive und humane Digitalisierung unserer Stadt notwendig sind.

Die Digital Days sind eine gemeinsame Veranstaltung der Stadt Wien und der DigitalCity.Wien Community, organisiert und umgesetzt von UIV Urban Innovation Vienna GmbH, einem Unternehmen der Wien Holding. Kooperationspartner*innen sind die Wirtschaftsagentur Wien und der Wiener Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiefonds (WWTF).

Termin:

Zeit: Mittwoch, 19. und Donnerstag, 20. Oktober 2022

Ort: Impact Hub Vienna, Lindengasse 56, 1070 Wien

Der Eintritt zu den Digital Days ist frei, mit limitierter Ticketanzahl für die Teilnahme vor Ort. Dafür ist eine Registrierung unter https://community.digitalcity.wien/ im Vorfeld der Veranstaltung notwendig. Weitere Informationen, Programmdetails und Tickets findet Sie auf der Community Plattform: https://didays.digitalcity.wien. Teile der Veranstaltung werden live auf der Digital City Community Plattform gestreamt.

Programm:

Der Vorstand der DigitalCity.Wien, vertreten durch Joe Pichlmayr, freut sich dieses Jahr Stadträtin Ulli Sima, Stadtrat Peter Hanke und CIO der Stadt Wien Klemens Himpele bei den Digital Days zu begrüßen. Der bekannte deutsche Philosoph und Autor Julian Nida-Rümelin gilt als „Erfinder“ des Begriffs Digitaler Humanismus und wird mit seiner Auftakt-Keynote inhaltliche Impulse geben. Danach folgt ein bunter Mix aus Vorträgen und Panel-Diskussionen mit Expert*innen aus Wissenschaft, Forschung und der Digitalwirtschaft wie u.a. Sarah Spiekermann-Hoff (WU Wien), Siegfried Meryn (Gesundheitsexperte), Michael Häupl (Präsident des WWTF) u.v.m. Sie diskutieren zu Themen wie menschenzentrierte Digitalisierung, nachhaltige Wirtschafts- und Geschäftsmodelle, Demokratie im Kontext der Digitalisierung, vertrauenswürdige Künstliche Intelligenz und digitale Gesundheitsmetropole.

Die Digital Days 2022 sind dieses Jahr als offenes Labor konzipiert: Workshops laden zu kollaborativer Entwicklung von Anwendungen und Kompetenzaufbau für eine digitale, nachhaltige und soziale Zukunft der Stadt ein. Mit Partner*innen wie ATOS wird an einem hybriden Klassenzimmer gearbeitet, CodeCool beschäftigt sich mit IT Skills und Qualifikationen für den Arbeitsmarkt und Consistency widmet sich dem Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Partner*innen der DigitalCity.Wien Community wie A1, AIT Austrian Institute of Technology, ACP, AWS – Amazon Web Services, IBM, NTT DATA, Red Hat, SAP, iteratec, Accenture und Roche Diagnostics tragen zu einem abwechslungsreichen Vortrags- und Workshop-Programm bei. Ein Höhepunkt der Digital Days ist die Vergabe des „Hedy Lamarr Preises“ der Stadt Wien, mit dem Forscherinnen in Österreich für ihre herausragenden Leistungen im Bereich der Informationstechnologie ausgezeichnet werden. Außerdem werden die besten Projekte von „Industry Meets Makers“ und des gemeinsamen Fördercalls „Roadmaps Digitaler Humanismus“ der Wirtschaftsagentur Wien und des WWTF (Wiener Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiefonds) präsentiert.

Zur DigitalCity.Wien

DigitalCity.Wien ist eine unabhängige und gemeinnützige Initiative der Stadt Wien und des Wiener Digitalstandortes. In der DigitalCity.Wien Community beteiligen sich Verwaltung, Digitalwirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft. Sie alle vereint das gemeinsame Ziel: Wien zur digitalen Hauptstadt Europas zu machen. Die Themen und Aktivitäten der DigitalCity.Wien unterstützen die Ziele der Digitalen Agenda und der Wiener Smart Klima City Strategie. Dabei fungiert der Wiener Digitale Humanismus als thematischer roter Faden. Der Fokus der Tätigkeiten liegt auf der Vernetzung des Wiener Digitalstandortes mit der Stadt Wien und ihrer Verwaltung, Diskussionen von Entwicklungen und Trends der Digitalisierung und der Initiierung von Kooperationsprojekten. Als Teil dieser Aktivitäten finden die Digital Days als jährliches Event-Highlight seit 2015 statt.

Die DigitalCity.Wien wird von UIV Urban Innovation Vienna im Auftrag der Stadt Wien und vom Verein DigitalCity.Wien koordiniert. Urban Innovation Vienna, ein Unternehmen der Wien Holding, ist die Klima- und Innovationsagentur der Stadt Wien. Das Unternehmen unterstützt Städte im Generellen und die Stadt Wien im Speziellen dabei, die drängendsten urbanen Zukunftsfragen zu beantworten und Metropolen bei ihrem Weg zu einer klimagerechten und innovativen Stadt zu begleiten. Das Team arbeitet an maßgeschneiderten Lösungen u.a. in Bereichen wie Energiewende, Stadtentwicklung oder Digitalisierung. In dieser Funktion ist UIV die Veranstalterin der Digital Days.

Weitere Informationen zu den Digital Days 2022 finden Sie unter: https://didays.digitalcity.wien

