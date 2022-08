Übergewinne – Leichtfried: „Warum schützt die Regierung die ‚groteske Gier‘ und nicht die Menschen?“

Wien (OTS/SK) - Gestern Abend hat sich auch UN-Generalsekretär Antonio Guterres zum Thema Übergewinne von Energiekonzernen zu Wort gemeldet. Er hat Öl- und Gaskonzernen eine „groteske Gier“ vorgeworfen und alle Staaten aufgefordert, die exzessiven Gewinne zu besteuern. Die SPÖ spricht sich seit langem dafür aus, die Windfall-Profite von Energiekonzernen durch eine Übergewinnsteuer zur Gänze abzuschöpfen und das Geld an die Haushalte zurückzugeben sowie den Ausbau von erneuerbarer Energie damit voranzubringen. Der stv. SPÖ-Klubvorsitzende Jörg Leichtfried fragt: „Worauf wartet die Regierung? Wann wird die türkis-grüne Regierung aufhören, die ‚groteske Gier‘ zu schützen, und anfangen, den Menschen zu helfen?“ Durch die massive Teuerung wird ein durchschnittlicher Haushalt heuer mit 3.000 Euro belastet, sagt Leichtfried. ****

Auch die EU-Kommission hat den Mitgliedsstaaten schon vor Monaten geraten, die enormen Übergewinne der Energiekonzerne mit einer Sondersteuer (Windfall-Profit-Tax) zu belegen. Nach dem SPÖ-Modell soll der zusätzliche Gewinn (das, was über den Vorjahresgewinn plus 10 Prozent hinausgeht) zur Gänze abgeschöpft werden. 50 Prozent der Mittel sollen zur Entlastung der Menschen, also zur Finanzierung des Energiepreisdeckels, dienen, 50 Prozent sollen in Investitionen zum Ausbau erneuerbarer Energien fließen.

Die große Mehrheit der Bevölkerung findet die Abschöpfung von Übergewinnen richtig. In einer repräsentativen Umfrage für das Nachrichtenmagazin „profil“ im Juni sagten 66 Prozent, dass die hohen Erträge, die Energieunternehmen infolge der Inflation erzielen, abgeschöpft und für den Kampf gegen die Teuerung eingesetzt werden sollten. (Schluss) wf/lp

