„Giovanni Zarrella präsentiert: 30 Jahre Andrea Berg“ am 6. August in ORF 2

Fulminantes Jubiläumskonzert mit zahlreichen Stars um 20.15 Uhr

Wien (OTS) - Seit 30 Jahren begeistert Andrea Berg ihre Fans in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ihr Debütalbum „Du bist frei“ war 1992 der Beginn einer außergewöhnlichen Karriere. Unzählige Hits und Charterfolge machten die gebürtige Krefelderin zu einer der erfolgreichsten Sängerinnen im deutschen Sprachraum. Grund genug für Giovanni Zarrella, die Ausnahmekünstlerin in der Show „Giovanni Zarrella präsentiert: 30 Jahre Andrea Berg“ am Samstag, dem 6. August 2022, um 20.15 Uhr in ORF 2 sowie im ZDF und SRF zu würdigen und ihr zu Ehren ein fulminantes Jubiläumskonzert auszurichten.

Langjährige Wegbegleiter/innen, befreundete Künstlerinnen und Künstler, nationale und internationale Stars sind eingeladen – darunter Maite Kelly, DJ Ötzi, Kerstin Ott, DJ BoBo, Johnny Logan, die Höhner, Nik P., Nino de Angelo, Semino Rossi, Al Bano Carrisi, Justin Jesso u.v.m. –, um gemeinsam mit Andrea Berg und Giovanni Zarrella im Stadion in Aspach zu feiern. Überraschungen für Andrea Berg stehen dabei ebenso auf dem Programm wie Rückblicke auf besondere Momente ihrer Karriere. Und natürlich dürfen sich die Schlagerfans an diesem Sommerabend auf alle großen Hits aus drei Jahrzehnten freuen, darunter ganz neue Versionen und Duette, die speziell für die Jubiläums-Show arrangiert wurden.

„Giovanni Zarrella präsentiert: 30 Jahre Andrea Berg“ ist eine gemeinsame Produktion von ORF, ZDF und SRF.

