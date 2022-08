Sommerferien auf Schloss Hof

„Großer Ferienspaß“ startet am 6. August

St. Pölten (OTS/NLK) - Von Samstag, 6. August, an steht Schloss Hof ganz im Zeichen der Sommerferien, wenn der „Große Ferienspaß“, der heuer sein 10-Jahre-Jubiläum feiert, bis 4. September wieder einen Monat lang ein vielfältiges Kinderkulturvermittlungsprogramm mit Kreativ-Workshops (täglich von 11 bis 17 Uhr), Konzerten zum Mitsingen und Mittanzen, Lesungen, Zaubershows, Marionetten- sowie Kasperltheater (an den Wochenenden und in der Woche vom 15. bis 21. August täglich) bietet.

So spielen Kasperl & Co „Das Hexenei“ (6. August), „Das Rot-Seppchen“ (16. August) und „Die Märchenhochzeit“ (4. September), ist am 6., 7., 13. und 14. August das Autheater zu Gast, präsentiert Gernot Kranner „Mogli und das Dschungelbuch“ (7. August) und „Robin Hood“ (21. August) sowie Marko Simsa „Klassische Musik für Kinder“ (14. August), „Die Kinderlieder-Schatzkiste“ (15. August) bzw. „Das bunte Kamel“ (3. September). „Tierisch viel Spaß“ versprechen der 6. und 7. August, Zaubershows bieten der Magier Merlix (13. August), Helmut, der Zauberer, (17. August) und der Zauberer Flo (27. August).

Marionettentheater mit dem Märchen von Zwergnase und eine Reise mit dem fliegenden Teppich „Zum magischen Schloss“ mit Martina & Carmen stehen am 18. August auf dem Programm, gefolgt vom Tanztheaterstück „Das Schneckenhaus“ und einem Kräuterfamilienworkshop mit Christa Muhr am 19. August, „Papa Haydn erzählt“ mit dem Concilium musicum am 20. August, dem Kindermusiktheater „Ein Hut, ein Stock, ein Damenunterrock“ am 28. August und einer Kunstakademie für Kinder zum Arbeiten mit Porzellan, Glas, Ton und Eisen am 4. September.

Ergänzt wird das Programm durch ein „Sternenpicknick“ inklusive Abendöffnung im Rahmen von „Nachts im Schlösserreich“ am 6. August, eine Familienführung durch Schloss, Barockgarten und Gutshof inklusive Barockkostüm-Anprobe am 7. August, einen Workshop zum Kräuterbuschbinden für Mariä Himmelfahrt am 13. August, eine Kuratorenführung durch die Sonderausstellung „Kaiserliche Tafelschätze" am 20. August, „Das große Pferdefest“ mit Pferden, Eseln, Ponys und anderen Vierbeinern sowie einem Showprogramm, angefangen vom Dragonerregiment bis hin zu den Friesen der Showgruppe Moments in Black, am 27. und 28. August sowie einem Kunst- und Handwerksfest mit Glas- und Keramikkunstausstellungen, Verkaufsständen, Workshops zum Ausprobieren und einem Rahmenprogramm für die ganze Familie am 10. und 11. September.

Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 18 Uhr; nähere Informationen und das detaillierte Programm unter 02285/20000, e-mail office @ schlosshof.at und www.schlosshof.at.

