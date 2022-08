„Bewusst gesund“: Rosazea – Hilfe gegen Juckreiz und Rötung

Am 6. August um 17.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Christine Reiler präsentiert im ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund“ am Samstag, dem 6. August 2022, um 17.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Rosazea – Hilfe gegen Juckreiz und Rötung

Etwa 400.000 Menschen sind in Österreich davon betroffen: Pickel, Pusteln und rote Haut im Gesicht sind die typischen Symptome von „Rosazea“, einer chronischen Entzündung der Gesichtshaut. In leichten Fällen kommt es zu Rötungen im Gesicht, in schwereren zu Akne-ähnlichen Hautveränderungen bis hin zu Wucherungen an der Nase. Neben Symptomen wie Juckreiz und Schmerzen kann Rosazea auch eine starke emotionale Belastung zur Folge haben. Heilbar ist die Couperose, wie die Hautkrankheit auch genannt wird, bis heute nicht. Aber mit der richtigen Therapie können zumindest die Beschwerden gelindert werden. Gestaltung: Vroni Brix.

„Bewusst-gesund“-Tipp: Rezidiv – Remission

Diesen Sommer hat es sich Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn zur Aufgabe gemacht, medizinische Begriffe zu erklären. Diese Woche geht es um „rezidivierend“ und „Remission“. Rezidivierend kommt vom lateinischen rezidivus, bedeutet „wieder erbaut“ und bezeichnet in der Medizin Erkrankungen, die nach einer völligen Abheilung wieder auftreten. Remission bedeutet das vorübergehende oder dauerhafte Nachlassen von Krankheitssymptomen wie zum Beispiel Fieber oder Schmerzen und gilt als Erfolgsparameter oder Indikator der Behandlung. Dieser Terminus wird bei vielen chronischen Erkrankungen wie zum Beispiel Rheuma oder auch Krebs verwendet.

Lebenswandel – vom Raucher zum Läufer

„Mit 55 habe ich noch drei Packungen Zigaretten pro Tag geraucht und war viel zu dick. Dann schenkte mir meine Frau die Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio.“ Damit hat das Leben von Josef Stöger eine starke Wendung genommen. Heute ist er Nichtraucher und läuft Marathon und Ultramarathon. Er vollzog die sportliche Wende zu einem Zeitpunkt, an dem sich andere schon im gemütlichen Ruhestand sehen, und es geht ihm damit besser denn je. Gestaltung: Steffi Zupan

Sexuelle Gesundheit: Langzeitbeziehungen

Laut Weltgesundheitsorganisation WHO ist Sexualität eng mit der Gesundheit insgesamt, mit Wohlbefinden und Lebensqualität verbunden. Doch was tun, wenn die Lust geht und die Partnerschaft mehr einer Wohngemeinschaft und Freundschaft gleicht? Sexualberaterin Nicole Siller gibt im letzten Teil der Sommerserie Tipps, wie man es schaffen kann, gewohnte Wege zu verlassen und sich als Paar neu zu entdecken sowie körperlich wieder zu nähern.

Frauenmantel – auch für Männer heilsam

Der Frauenmantel zählt zu den Rosengewächsen, seinen Namen verdankt er der besonderen Form seiner Blätter. Bereits Hildegard von Bingen hat den Frauenmantel als Hilfsmittel gegen Frauenleiden geschätzt zu helfen, Paracelsus hat ihn zur Unterstützung der Wundheilung eingesetzt. Die entzündungshemmende Wirkung hat die Heilpflanze aufgrund der hohen Anteile an Gerbstoffen. Zum Einsatz kommen seit jeher die Blätter, aber auch die Wurzeln des Krauts, meist in Form von Salben, Pflastern oder Tinkturen. Gestaltung: Tommy Schmidle

