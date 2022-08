Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 5.8.: „Ende der Billigpreise“

Wien (OTS) - Volker Obermayr spricht mit Energie Steiermark-Vorstand Martin Graf über die Kosten für Strom, Gas und Energiewende - in „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 5. August um 9.42 Uhr in Ö1.

Seit Monaten schießen die Kosten für Strom und Gas nach oben. Vor allem der Ukrainekrieg hat die Preise in die Höhe getrieben. Zahlreiche Versorger erhöhen, zum Teil massiv, die Kundentarife – so auch die Energie Steiermark. In „Saldo“ begründet Vorstandsdirektor Martin Graf die Maßnahme. Ebenso spricht er über die Defizite in der Energiepolitik und er plädiert für den raschen und umfassenden Ausbau der Erneuerbaren.

