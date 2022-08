„15.000 Minuten-Challenge“ sorgt für zusätzlichen Reiz bei der spusu NÖ-Gemeindechallenge 2022

LR Danninger: „Ich bin überzeugt, dass alle Gemeinden das Potenzial haben, um die 15.000 Minuten innerhalb einer Woche zu schaffen“

St. Pölten (OTS/NLK) - Seit Anfang Juli läuft die spusu NÖ-Gemeindechallenge 2022, bei der SPORTLAND Niederösterreich gemeinsam mit den beiden Gemeindevertreterverbänden zum bereits sechsten Mal die aktivsten Gemeinden Niederösterreichs sucht. Nach mittlerweile etwas mehr als einem Monat haben schon rund 8.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus knapp 480 Gemeinden aktive Minuten gesammelt und dafür gesorgt, dass nach einem Drittel der Challenge bereits die Acht-Millionen-Marke geknackt wurde. Das entspricht aktuell in etwa dem Vorjahresniveau. Um die Ausbeute aus dem Vorjahr zu überbieten, soll nun mit der „15.000 Minuten-Challenge“ sozusagen eine Challenge innerhalb der Challenge für einen zusätzlichen Anreiz sorgen. „Mit unserem flächendeckenden, digitalen Sportwettbewerb wollen wir die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher, von jung bis alt, zur regelmäßigen Bewegung im Freien animieren, um Körper und Geist zu stärken. Dafür ist es wichtig, immer wieder neue Anreize zu schaffen, um die Motivation bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern hochzuhalten“, zeigt sich Sportlandesrat Jochen Danninger von der neuen Challenge überzeugt.

Die „15.000er Challenge“ beschränkt sich ausschließlich auf die Kalenderwoche von Montag, 15. August bis inklusive Sonntag, 21. August. All jene Gemeinden, die es schaffen, innerhalb dieser Woche 15.000 Minuten oder mehr zu sammeln, haben die Chance einen Hindernisparcours und weitere Sportstationen von SPORTLAND Niederösterreich im Wert von 5.000 Euro für einen Gemeindeevent im Jahr 2023 zu gewinnen. Unter allen Gemeinden, welche die 15.000-Minuten-Marke in dieser Woche knacken, wird beim Abschlussevent am Montag, den 24. Oktober ein Gewinner gezogen. „Wir wollen die Gemeinden mit dieser Challenge nochmals richtig motivieren, um die Bevölkerung weiterhin zum Sammeln von aktiven Minuten zu aktivieren. Wir haben uns bewusst für diese Kalenderwoche entschieden, da der Montag ein Feiertag ist und alle Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher somit theoretisch einen ganzen Tag mehr Freizeit zur Verfügung haben, um Minuten zu sammeln. Insbesondere deshalb bin ich überzeugt, dass alle Gemeinden das Potenzial haben, um die 15.000 Minuten zu schaffen“, so die ambitionierte Ansage von Danninger.

