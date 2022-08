ASFINAG: Sommerlicher Reiseverkehr rollt ab jetzt zunehmend Richtung Norden

Wien (OTS) - Nach dem Ferienbeginn in Bayern und Baden-Württemberg und dem Höhepunkt des Stroms an Urlauberinnen und Urlaubern ändert sich ab jetzt die Hauptreiserichtung zunehmend von Süden auf Norden.

So enden etwa bereits am kommenden Wochenende die Ferien im bevölkerungsreichsten deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen, womit besonders Samstag und Sonntag stärkerer Rückreiseverkehr auf der A 9 Pyhrn-, der A 10 Tauern-, sowie der A 12 Inntal- und A 13 Brennerautobahn zu erwarten ist. Das bedeutet aber keineswegs, dass der Strom nach Süden abreißt. Mit Staubildung ist aufgrund Überlastung besonders wieder auf der Salzburger A 10, beim A 11 Karawankentunnel an der slowenischen Grenze und im Inntal zu rechnen.

Richtung Norden besteht besonders vor den Grenzen sowie in Baustellenbereichen auf der A 9 erhöhte Staugefahr. Nur auf dieser Reisestrecke gibt es zwei Gegenverkehrsbereiche, bei denen jeweils nur eine Spur pro Richtung zur Verfügung steht: im Abschnitt St.Pankraz/Windischgarsten (Oberösterreich) und Übelbach/Deutschfeistritz (Steiermark). Bei beiden Engstellen sind Informations-Leitsysteme eingerichtet, die auf Basis der Verkehrslage bei Bedarf Umleitungsempfehlungen geben.

Bei der Baustelle St.Pankraz/Windischgarsten steht die parallele B138 Pyhrnpass Straße zur Verfügung. Bei Übelbach-Deutschfeistritz gibt es beim Knoten Peggau-Deutschfeistritz eine Alternativroute über die S 35 Brucker Schnellstraße und die S 6 Semmering Schnellstraße. Die ASFINAG empfiehlt bei Stau die Nutzung dieser Alternativrouten.

Abfahrtssperren in Salzburg und Tirol aufrecht

Um den Ausweichverkehr bei Stau auf der A 10 zu unterbinden, gelten bis einschließlich 11. September jeweils von Donnerstag bis Sonntag im Land Salzburg Abfahrtssperren. Personen ohne Reiseziel in Österreich bzw. dem Land Salzburg dürfen zwischen 6 und 22 Uhr nicht von der A 10 abfahren. Das gilt auch für die Abfahrt Altenmarkt auf die B320 Ennstal Straße. Auch das Land Tirol verbietet jeweils von Samstag, 7 Uhr bis Sonntag, 19 Uhr für den Transitverkehr die Durchfahrt auf zahlreichen Landesstraßen im Raum Kufstein, Reutte, Innsbruck und Brenner.

