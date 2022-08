Die Hofburg ruft! Unterstützungskampagne „Mei‘ Präsident“ für Dominik Wlazny (Marco Pogo) startet am 9. August

Unter dem Motto: „Seid´s dabei bei der Unterschreiberei!“ startet das Sammeln der Unterstützungserklärungen für Dominik Wlazny am 9. August. Weitere Stützpunkte: Linz, Graz, Innsbruck

Wien (OTS) - Im Juni dieses Jahres hat die Bierpartei ihren Vorsitzenden und Gründer Dominik Wlazny (Marco Pogo) überzeugt, den Weg Richtung Hofburg anzutreten. Dazu ist es notwendig, im Zeitraum zwischen 9. August und 2. September 2022 mindestens 6.000 Unterstützungserklärungen einzusammeln. „Es heißt Wahl und bei einer Wahl muss man die Wahl haben, deshalb seid‘s dabei, bei der Unterschreiberei“, so der Aufruf von Dominik Wlazny an seine Unterstützer:innen.

Unterschreiben kann jede:r Österreicher:in, der/die am Stichtag 9. August 2022 wahlberechtigt ist. Die Unterstützungserklärung muss vom jeweiligen Gemeindeamt des Hauptwohnsitzes beglaubigt werden. Wer in einer Bundeshauptstadt seinen Hauptwohnsitz hat, kann an jedem Magistrat der Stadt seine Erklärung beglaubigen lassen. Diese Erklärung muss danach im Original an die Bierpartei geschickt bzw. an eine:n der Wahlhelfer:innen überreicht werden.

Zahlreiche freiwillige Helfer:innen haben sich bereit erklärt, die Bierpartei bei dieser bürokratischen Hürde zu unterstützen und sind in ganz Österreich unterwegs, um Unterstützungserklärungen für Dominik Wlazny zu sammeln.

Fixe Bierpartei-Unterschreiberei-Stützpunkte von 9. August - 2. September 2022

Wien: Mariahilfer Straße 77 / Amerlingstraße (U3 Neubaugasse) 11-18 Uhr

Linz (ab 11.8.): Kärntner Straße vis à vis vom Wissensturm 11-18 Uhr

Graz: Schmiedgasse 26 (Fußgängerzone) 10-16 Uhr

Innsbruck (ab 10.8.): Maria-Theresien-Straße 15 (Fußgängerzone) 11-17 Uhr

Dominik Wlazny vor Ort – Wien & Bundesländer:

Graz: 11.8. von 10 – 12 Uhr / Linz: 11.8. von 15-17 Uhr / Wien: 9.8. ab 11 Uhr, 12.8. ab 14 Uhr, 19.8. 15-18 Uhr / Innsbruck: 18.8. 15-17 Uhr / Salzburg: 19.8. 10-12 Uhr

