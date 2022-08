Großer Bundesliga-Auftakt mit Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München am Freitag LIVE auf PULS 24 & ZAPPN

PULS 24 zeigt das große Saisoneröffnungsspiel der Deutschen Fußball-Bundesliga, Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München, am Freitag um 19:55 Uhr live.

Wien (OTS) - Am Freitag zeigt PULS 24 live um 19:55 Uhr das Eröffnungsspiel zur neuen Deutschen Bundesliga-Saison 2022/23. Der FC Bayern München trifft dabei auf den amtierenden Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt, angeführt vom österreichischen Erfolgstrainer Oliver Glasner. Den ersten Titel der Saison hat sich der FC Bayern mit dem Supercup-Sieg gegen RB Leipzig gesichert und das große Ziel ist der elfte Meistertitel in Folge. Gelingt die Mission ohne Starstürmer Robert Lewandowski, den die Bayern an den FC Barcelona abgaben oder schaffen es die Verfolger rund um Borussia Dortmund den Rekordmeister aus München vom Thron zu stoßen? Die Bayern bekommen es zum Start in Frankfurt mit einer schwierigen Partie zum Auftakt in die neue Saison zu tun. Ein brisantes Duell mit zwei großen Premieren: Weltmeister Mario Götze bestreitet sein erstes Bundesliga-Spiel für die Eintracht, ebenso wie Ex-Liverpool-Star Sadio Mané für die Bayern. ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer brennt auf die neue Saison in den Reihen der Münchner.



PULS 24 SPORT-Team:

Moderator: Mario Hochgerner

Kommentator: Florian Knöchl

Experte: Johnny Ertl

Field Reporter: Alex Kratki

Saisoneröffnungsspiel: Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München

Am Freitag, den 5. August um 19:55 Uhr live auf PULS 24 und in SAT.1 Österreich



Die Deutsche Fußball-Bundesliga live auf PULS 24 HD und in SAT.1 Österreich sowie im PULS 24 Livestream in der ZAPPN App

