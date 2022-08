Monument Bank und Persistent sind Partner bei der Schaffung einer neuen digitalen Banking-Infrastruktur

Monument Bank, Großbritanniens erste Neo-Bank, die sich auf die Bedürfnisse der ~4,8 Millionen „zahlungskräftigen Kunden" konzentriert, ist eine Partnerschaft mit Persistent Systems (BSE: Persistent) und (NSE: PERSISTENT), einem globaler Anbieter von Digital Engineering eingegangen, um eine maßgeschneiderte, Cloud-native digitale Bankplattform für Kredit- und Einlagenservices zu entwickeln, die den laufenden Betrieb von Monument unterstützt. Die Zielkunden von Monument stehen in der Regel unter Zeitdruck und fühlen sich von anderen Bankanbietern oft unterversorgt und unterbewertet. Die Mission von Monument ist es, seinen Kunden zu helfen, ihre Zeit durch intelligente, effiziente und flexible Lösungen zu optimieren.

Persistent war an der Gestaltung und Planung der Technologiesysteme von Monument beteiligt und half anschließend bei der Erstellung der maßgeschneiderten Systemarchitektur der Bank unter Verwendung eines flexiblen Baukastensystems. Dieser Ansatz ermöglicht es, im Laufe der Zeit neue Komponenten hinzuzufügen und auszutauschen, um von den neuesten Innovationen zu profitieren. So kann Monument mehrere SaaS-basierte Kernkomponententechnologien auswählen und integrieren.

Monument hat es sich zur Aufgabe gemacht, einen außergewöhnlichen, hochwertigen Kundenservice zu bieten, der durch eine Vielzahl innovativer, branchenspezifischer Cloud-Technologie-Lösungen ermöglicht wird. Persistent hat maßgeblich dazu beigetragen, die strategischen Ziele der Bank voranzutreiben, indem das Unternehmen die Architektur der Bank aufgebaut hat, die Dienstleistungen mit einer anpassungsfähigen, cloudbasierten Plattform kombiniert, die Komponenten für das Kernbankgeschäft, CRM, Zahlungsdienste, AML/KYC, Hauptbuch und aufsichtsrechtliche Berichterstattung umfasst.

Monument konzentriert sich auf den Markt der „zahlungskräftigen Kunden", zu denen Geschäftsleute, Unternehmer und Immobilieninvestoren gehören. Nachdem Monument im November seine Vollbanklizenz erhalten hatte, startete das Unternehmen schnell mit der Kreditvergabe für Immobilieninvestitionen und einer ersten Reihe von Sparprodukten, wobei es fortschrittliche In-App-Funktionen für die Interaktion mit den Kunden nutzte. Das Unternehmen wird sein Angebot an Produkten und Dienstleistungen weiter ausbauen, um den sich wandelnden Bedürfnissen seiner Kunden gerecht zu werden.

John Saunders, Chief Commercial Officer, Monument Bank:

„Monument hatte schon immer den Ehrgeiz, ein bedeutendes Finanzinstitut für den Massenmarkt in Großbritannien zu schaffen. Dabei haben wir die zukünftigen Möglichkeiten erkannt, die Bedürfnisse der besser gestellten Kunden in anderen Ländern besser zu bedienen.

Steve Britain, Chief Operating Officer, Monument Bank:

„Eine Bank zu werden, war eine große Herausforderung, aber wir waren erfreut, dies während einer Pandemie zu erreichen. Es erfordert erhebliche Investitionen in Zeit und Geld, um dies zu erreichen, und es machte für uns keinen Sinn, die Reise alleine zu unternehmen. Wir wollten einen Lösungspartner, der uns hilft, Monument zum Leben zu erwecken, und aus unseren Gesprächen mit dem Persistent-Team ging hervor, dass sie nicht nur ein sehr starkes Verständnis des Bankenökosystems hatten, sondern auch bereit waren, von Anfang an eine starke Partnerschaft mit uns aufzubauen. Als Ergebnis haben wir ein integriertes Ökosystem und eine Plattform aufgebaut, die nicht nur Monument unterstützt, sondern auch das Potenzial hat, in Zukunft andere Banken zu versorgen. Mit einem Partner wie Persistent können wir dies schnell ermöglichen."

Jaideep Dhok, SVP & General Manager, Banken, Finanzdienstleistungen & Versicherungen, Persistent Systems:

„Kunden wollen heute eine einfache und nahtlose Erfahrung. Moderne, verbesserte und automatisierte Prozesse spielen dabei eine entscheidende Rolle. Neo-Banken wie Monument können ein maßgeschneidertes, spezialisiertes Angebot anbieten und ihren Kunden die Flexibilität und Dienstleistungen bieten, die diese benötigen. Die Architektur, die für die Bereitstellung einfacher und nahtloser Erlebnisse erforderlich ist, ist jedoch komplex, was einen vertrauenswürdigen Partner erfordert, der die Technologie, die dies ermöglicht, entwickelt und integriert. Unser „Digital Mosaic"-Ansatz ermöglicht Technologielösungen, die Prozesse vereinfachen und den Kunden Flexibilität bieten. So konnte Monument seine Entwicklung beschleunigen und sich auf den Aufbau eines substanziellen Massengeschäfts für wohlhabende Kunden konzentrieren."

Informationen zu Monument

Das Unternehmen hat seinen Namen vom Monument, einem weltweit anerkannten Gedenken an das Große Feuer von London und der Feier des Wiederaufbaus der Hauptstadt. Es stellt das Ende der alten Ära und einen Übergang in die Moderne und die Zukunft dar, da Holzbauten durch die neueren, stärkeren Strukturen ersetzt wurden, die jetzt für die Langlebigkeit und Sicherheit der Stadt stehen. Und viele Menschen wissen nicht, dass das Monument auch als riesiges Teleskop gebaut wurde, um eine Sicht zu ermöglichen, die es vorher nicht gab.

Informationen zu Persistent

Mit über 21.500 Angestellten in 18 Ländern ist Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT) ein globales Dienstleistungs- und Lösungsunternehmen, das Digital Engineering und Unternehmensmodernisierung anbietet. Persistent wurde in die Forbes-Liste Asia Best Under a Billion 2021 aufgenommen und steht damit für eine konstante Umsatz- und Gewinnentwicklung sowie für Wachstum.

