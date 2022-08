FPÖ - Nepp: Angekündigte Strompreiserhöhung ist nicht zu akzeptieren

Bürgermeister Ludwig belastet die Wiener weiter

Wien (OTS) - Verärgert zeigt sich Wiens FPÖ-Chef, Stadtrat Dominik Nepp, über die heute bekannt gewordene Erhöhung der Wiener Energiepreise: „Während Stadtrat Hanke in Aussicht stellt, dass die Wiener Gebühren doch nicht erhöht werden, kommt der nächste Hammer: die Anhebung der Gas- und Strompreise. „Offenbar weiß in Wien die linke Hand nicht, was die Rechte tut. Auf der einen Seite werden die Bürger mit vermutlich falschen Versprechen besänftigt, während auf der anderen das Aussackeln fröhlich weiter geht. Das ist unehrlich und ein Armutszeugnis für die Stadtregierung!“ Nepp fordert die Rückgabe der Gewinne der Unternehmen des roten Wiens an die Wienerinnen und Wiener. „Wien Energie und die Stadtwerke haben im Jahr 2021 unfassbare 1,2 Milliarden Euro Gewinn gemacht. Dies ergibt 600 Euro für jeden Wiener, die rasch und unbürokratisch ausbezahlt werden müssen. Eine Erhöhung ist angesichts dieser Zahlen nicht zu akzeptieren!“

