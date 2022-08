150 Jahre ÖGV: Genossenschaften schreiben Geschichte

Am 4. August 1872 begann in Österreich die Erfolgsstory des kooperativen Wirtschaftens

Wien (OTS) - Rundes Jubiläum für eine Institution der österreichischen Wirtschaftsgeschichte: Vor genau 150 Jahren, am 4. August 1872, wurde in Wien der Allgemeine Verband der auf Selbsthilfe beruhenden Österreichischen Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften – heute Österreichischer Genossenschaftsverband (ÖGV) – aus der Taufe gehoben. 1873 trat dann auch das Gesetz über Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften (GenG) in Kraft. Im selben Jahr zählte man in der Donaumonarchie 169 eingetragene Genossenschaften, um die Jahrhundertwende waren es bereits knapp 10.000.

„Mehrere kleine Kräfte vereint bilden eine große“, lautete die Zauberformel von Genossenschaftspionier Hermann Schulze-Delitzsch. „Dieses Prinzip des kooperativen Wirtschaftens hat Krisen und Kriege überdauert und ist heute moderner und zukunftsfähiger denn je. Regionalität, Nachhaltigkeit und Vertrauen sind die Eckpfeiler der Genossenschaft“, so ÖGV-Vorstandsvorsitzender Peter Haubner anlässlich des Jubiläums.

ÖGV-Präsident und APA-Chef Clemens Pig ergänzt: „Das genossenschaftliche Prinzip begegnet uns heute in unterschiedlichem neuen Gewand – als Sharing Economy, in Form von kollaborativen Plattformen oder als Digital Cooperatives. Allen neuen Erscheinungsformen ist gemeinsam, dass sie in Wahrheit Genossenschaften sind oder wie Genossenschaften agieren. Man kann mit Fug und Recht von einer Renaissance des genossenschaftlichen Prinzips sprechen.“

Im ÖGV sind heute die Volksbanken sowie die gewerblichen Genossenschaften Österreichs vereint. Mit 45 neuen Genossenschaften binnen drei Jahren verzeichnete der Verband zuletzt Rekordwerte bei den Neugründungen, insbesondere im Bereich der Energiegenossenschaften. Das 150-Jahr-Jubiläum wird im Rahmen einer großen Feier am 15. September im Kursalon Wien offiziell begangen.

Die wichtigsten Stationen in der Geschichte des ÖGV gibt's online:

www.genossenschaftsverband.at/der-oegv/150-jahre-oegv

