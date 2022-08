Helga Krismer: "„NÖ Strompreisdeckel Landeshaupfrau Mikl-Leitner war und ist reine PR-Show“

Grüne Landessprecherin fassungslos über EVN Strompreiserhöhung und fordert die NÖ Landesregierung zum Eingreifen auf

St. Pölten (OTS) - Fassungslos über die heute verkündeten massiven Strompreiserhöhungen der EVN zeigt sich die Grüne Landessprecherin Helga Krismer: „Man sieht was der NÖ Strompreisdeckel von Landeshauptfrau Mikl-Leitner nun wert ist: zerplatzt wie eine Seifenblase! Die Erhöhung der Strompreise der EVN und damit der 51% Mehrheitseigentümerin Land Niederösterreich treibt Haushalte zur Kasse. So kann man den NÖ Strompreiszuschuss nur als PR-Show bezeichnen, der kaum Wirkung zeigen wird. Man hätte lieber unseren Vorschlag 1:1 übernehmen müssen - dabei wurde gefordert, dass 80% des durchschnittliche Jahres Gas- und Stromverbrauchs der letzten 3 Jahre mit den Kosten VOR der Gaskrise gedeckelt wird. Für den Mehrverbrauch wird der aktuelle Marktpreis vorgesehen. Nun fordere ich die gesamte Landesregierung auf, seine Verantwortung als Mehrheitseigentümer der EVN zu übernehmen und die Strompreislawine im Sinne der Bürger:innen in Niederösterreich zu verhindern“, schließt Krismer ab.

