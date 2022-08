Mahrer/Juraczka ad Wien Energie: Erhöhung der Strom- und Gaspreise ein fataler Schritt

Kurswechsel der Wiener Stadtregierung überfällig – Menschen aktiv entlasten

Wien (OTS) - „Die Erhöhung der Preise für Strom und Gas seitens der Wien Energie mit 1. September ist gerade in dieser Zeit ein fataler Schritt und geht wieder einmal zulasten der Bürgerinnen und Bürger“, so Landesparteiobmann Stadtrat Karl Mahrer in einer ersten Reaktion.

Nach der geplanten Erhöhung der Fernwärmepreise ist die vorliegende Preissteigerung ein weiteres Manöver, das sich direkt gegen die Menschen in unserer Stadt richtet. „Anstatt die Menschen in der Krise zu entlasten, wird diese durch derartige Handlungen noch weiter verschärft“, so Landtagspräsident Manfred Juraczka weiter. Bürgermeister Michael Ludwig habe 2020 noch behauptet, dass die Unternehmungen der Stadt Wien nicht wie andere nach Gewinnmaximierung streben, sondern ausschließlich zum Wohle der Bevölkerung agieren.

Bund entlastet – Wien belastet

Die Hoffnungen auf einen Kurswechsel der Wiener Stadtregierung in Zusammenhang mit den überfälligen Entlastungen werden durch diese Entwicklungen jäh zerstört. „Während der Bund alles daransetzt, den Menschen in unserem Land unter die Arme zu greifen, wird in Wien genau das Gegenteil praktiziert. Wir brauchen endlich einen Schulterschluss. Die Stadtregierung muss nun endlich ihrer Verantwortung nachkommen“, so Mahrer und Juraczka abschließend.

