Hedy Lamarr Preis der Stadt Wien wird zum fünften Mal vergeben

Vier IT-Forscherinnen für Auszeichnung nominiert – Preis holt weibliche Talente in männlich dominierter Branche vor den Vorhang

Wien (OTS) - Der Hedy Lamarr Preis der Stadt Wien zeichnet seit 2018 Forscherinnen in Österreich für ihre herausragenden Leistungen im Bereich der Informationstechnologie aus. Heuer stehen vier Wissenschaftlerinnen auf der Shortlist und haben die Chance, den mit 10.000 Euro dotierten Preis zu gewinnen. Die Preisträgerin wird am 19. Oktober 2022 im Rahmen einer feierlichen Zeremonie bei den Digital Days 2022 bekanntgegeben. Die Auszeichnung, die heuer zum fünften Mal vergeben wird, holt weibliche Talente in einer männlich dominierten Branche vor den Vorhang und soll so auch junge Mädchen motivieren, sich für Karrierewege abseits von traditionellen Rollenbildern zu entscheiden.

Gestiftet wird der Preis von der Stadt Wien in Kooperation mit UIV – Urban Innovation Vienna, einem Unternehmen der Wien Holding, und der DigitalCity.Wien Initiative.

Nominierte Forscherinnen für den Hedy Lamarr Preis 2022

Die Nominierten für den diesjährigen Hedy Lamarr Preis der Stadt Wien sind:

Shqiponja Ahmetaj, TU Wien (Forschungsfokus: Werkzeuge und Methoden für intelligentes Datenmanagement)

Georgia Avarikioti, TU Wien (Forschungsfokus: Distributed Computing mit Fokus auf Blockchain-Technologie)

Katalin Fazekas, TU Wien (Forschungsfokus: Verbesserung von vollautomatischen, logikbasierten Methoden für sicherere Computersysteme)

Manuela Geiß, Software Competence Center Hagenberg (Forschungsfokus: Künstliche Intelligenz in biomedizinischen Anwendungen)

Eine unabhängige Fachjury beurteilt die Forschungsprojekte der Kandidatinnen und bestimmt die Preisträgerin. Jurymitglieder sind die Preisträgerinnen der Vorjahre – Johanna Pirker, Laura Nenzi, Martina Lindorfer und Verena Fuchsberger-Staufer – und die anerkannten Wissenschaftlerinnen Ivona Brandić, Laura Kovacs und Martina Mara. Die Nominierung und Qualitätssicherung erfolgt durch den FWF (Der Wissenschaftsfonds) und die FFG (Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft).

Namensgeberin Hedy Lamarr, Hollywood-Legende und Erfinderin

Der Hedy Lamarr Preis der Stadt Wien wird heuer zum fünften Mal vergeben und ist nach der in Wien geborenen Hollywood-Legende Hedy Lamarr benannt, deren Pionierarbeit im Bereich der Mobilfunktechnik als Basis der heutigen Kommunikationstechnik dient. Sie erfand jene Technologien, die Bluetooth und WLAN ermöglichen.

Digital Days 2022

Die Hedy Lamarr Preisträgerin 2022 wird am 19. Oktober im Zuge der Digital Days bekanntgegeben. Die Digital Days sind ein gemeinsames Event der Stadt Wien, der DigitalCity.Wien und der UIV – Urban Innovation Vienna und finden am 19. und 20. Oktober 2022 im Impact Hub Vienna statt. Expert*innen aus Stadt, Wirtschaft und Wissenschaft diskutieren zum Thema Wiener Digitaler Humanismus: Der Mensch im Mittelpunkt der Digitalisierung unserer Stadt. Voranmeldung ab sofort möglich! https://didays.digitalcity.wien

