ORF III am Donnerstag und Freitag: Gunther-Philipp-Abend mit zwei „Filmschätzen“ und „ORF-Legenden“-Porträt

Außerdem: Krimi-Doppel mit „Inspector Barnaby“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information zeigt am Donnerstag, dem 4. August 2022, mit „Du bist tot!“ und „Ein Mörder kommt nach Hause“ zwei „Inspector Barnaby“-Krimis. Am Freitag, dem 5. August, präsentiert ORF III einen Abend mit und über Gunther Philipp: Zum Auftakt stehen im Rahmen der Reihe „Filmschatz Österreich“ die Produktionen „Mikosch im Geheimdienst“ und „Der kühne Schwimmer“ auf dem Programm, gefolgt von einer Ausgabe der „zeit.geschichte“-Reihe „ORF Legenden“.

Donnerstag, 4. August

Im Hauptabend ermittelt „Inspector Barnaby“ in zwei spannenden Fällen: In „Du bist tot!“ (20.15 Uhr) dreht sich alles um den Mord an Bentham DeQuetteville – kurz bevor dieser vom Dach des Herrenhauses Quitewell gestoßen wurde, will er einen kopflosen Reiter auf einem Schimmel gesehen haben. Die Ermittlungen führen auf den Grund einer diabolisch eingefädelten Intrige. In „Ein Mörder kommt nach Hause“ (21.50 Uhr) kehrt Grady Felton nach vielen Jahren aus dem Gefängnis in sein Cottage zurück, nachdem er wegen Mordes an Daniel Denning eine Haftstrafe verbüßt hat. Tatsächlich sterben kurz darauf zwei Personen, denen Grady Rache geschworen hatte, eines gewaltsamen Todes. Bei der Aufklärung der Morde wird der Inspector von seinem Assistenten Jones unterstützt, der einst die Ermittlungen gegen Grady miterlebte.

Freitag, 5. August

Ab 20.15 Uhr zeigt ORF III in der Reihe „Filmschatz Österreich“, die neu restaurierte heimische Filmklassiker in HD präsentiert, zwei Produktionen mit Gunther Philipp: Den Anfang macht der von Franz Marischka in Szene gesetzte Streifen „Mikosch im Geheimdienst“ aus dem Jahr 1959. In Bad Ischl soll ein Treffen der Kaiser von Österreich-Ungarn und Preußen sowie des Zaren von Russland stattfinden. Da ein Anschlag befürchtet wird, will der österreichische Geheimdienstchef Rittermeister von Schöndorn seine „Spezialtruppe" einsetzen: Mikosch (Gunther Philipp) und seine chaotische Theatergruppe mit den Freunden Schumrich (Kurt Großkurth) und Sperling (Walter Gross).

Danach verliebt sich in der 1957 entstandenen Komödie „Der kühne Schwimmer“ (21.45 Uhr) von Karl Anton der wasserscheue Nichtschwimmer Otto von Senff (Gunther Philipp) während eines Badeurlaubs in die hübsche, wohlhabende Amerikanerin Gaby Marshall (Susanne Cramer). Als diese nur knapp dem Ertrinken entgeht, gibt Otto sich stolz als liebenswerter Lebensretter aus – dabei war der Bauernbursche Xaver (Franz Muxeneder) eigentlich der wagemutige Schwimmer.

Zum Abschluss des Abends widmet sich im Rahmen der Programmleiste „zeit.geschichte“ (23.15 Uhr) ein Porträt der „ORF Legenden“-Reihe Gunther Philipp, der im Laufe seiner Karriere zum unverwechselbarer Starkomiker des deutsch-österreichischen Nachkriegsfilms wurde. Die Dokumentation von Regina Nassiri und Georg Schütz beleuchtet die wenig bekannten Seiten des Künstlers jenseits des Klischees des Komikers.

