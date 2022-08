FPÖ – Nepp: Hanke schwenkt bei Teuerung auf Rendi-Wagner Kurs ein

SPÖ-Finanzstadtrat muss Teuerungsbürgermeister Ludwig zur Räson bringen

Wien (OTS) - „Mit der Ankündigung im ORF Wien Heute Interview, wonach das Wiener Valorisierungsgesetz doch ausgesetzt werden könnte, schwenkt SPÖ-Finanzstadtrat Hanke in Sachen Teuerung langsam aber doch auf den Kurs von SPÖ-Bundeschefin Pamela Rendi-Wagner ein. Denn während Rendi-Wagner auf Bundesebene ständig Gebühren- und Mietpreissenkungen fordert, hat ihr eigener Bürgermeister Ludwig diese in Wien massiv erhöht und das Leben für die Wiener unleistbar gemacht. Es ist zu hoffen, dass Hanke seinen Teuerungsbürgermeister Ludwig zur Räson bringt. Die FPÖ bietet Hanke im Kampf gegen Ludwigs Politik der sozialen Kälte gerne Unterstützung an“, so der Wiener FPÖ-Chef, Stadtrat Dominik Nepp, in einer Reaktion auf die aktuellen Entwicklungen.

Nepp fordert einen Gebührenerhöhungsstopp, eine Mietsenkung in den Gemeindebauten sowie die Rückgabe der Gewinne der Unternehmen des roten Wiens an die Wienerinnen und Wiener. „Während die Menschen von der Wiener SPÖ ausgesackelt werden, haben Wien Energie und Stadtwerke im Jahr 2021 unfassbare 1,2 Milliarden Euro Gewinn gemacht. Dies ergibt 600 Euro für jeden Wiener, die rasch und unbürokratisch ausbezahlt werden müssen. Dieses freiheitliche Forderungspaket liegt am Tisch und wir hoffen, dass es in der SPÖ vernünftige Kräfte gibt, um diese Maßnahmen rasch beschließen zu können“, betont der Wiener FPÖ-Obmann.

