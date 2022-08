„Im Reich der Reptilien“: „Am Schauplatz“-Reportage über die Welt von Krokodilen und Schlangen in Österreichs Privathaushalten

Am 4. August um 21.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Geschätzte 125.000 Reptilien leben in Österreichs Privathaushalten – der Großteil davon stammt laut Zoofachhandel aus dem Internet oder von Exotenmessen im Ausland. Genaue Zahlen fehlen, weil die Meldepflicht für Wildtiere oft nicht eingehalten wird. Für die „Am Schauplatz“-Reportage „Im Reich der Reptilien“ – zu sehen am Donnerstag, dem 4. August 2022, um 21.05 Uhr in ORF 2 – hat Nicole Kampl exotische Haustiere in Österreich aufgespürt und ihre Besitzer/innen getroffen: Was fasziniert sie an Krokodilen, Giftschlangen oder Leguanen? Und welche Probleme bringt die Haltung von Wildtieren in privaten Händen?

In Ternberg/Oberösterreich lebt Peter Riener mit einem Alligator unter einem Dach. Das Tier ist 1,75 Meter lang, 80 Kilogramm schwer und wurde 2018 bei einer Razzia in einem Lokal beschlagnahmt. Der Alligator wurde Riener zugesprochen, weil er ehrenamtlicher Tierretter für Reptilien ist und immer wieder Tiere bei sich aufnimmt. „Für mich ist ein Alligator der letzte Dinosaurier“, sagt Riener, der das Wildtier jeden dritten Tag mit der Hand füttert.

In Zeltweg/Steiermark hat Markus Mossauer ein streng bewachtes Schlangenzimmer eingerichtet, in dem er seine 37 Giftschlangen hält. Anders als in anderen Bundesländern ist die Haltung von Giftschlangen in der Steiermark unter Auflagen erlaubt, trotzdem: „Bei der Gemeinde waren sie im ersten Moment geschockt, als ich um die Haltung angesucht habe“, erzählt der Familienvater.

„Ich liebe diese kleinen Drachen“, schwärmt Sabine Putz aus Grimmenstein/Niederösterreich, wenn es um Leguane geht. Die erfahrene Halterin hat vor kurzem den Grünen Leguan Igor aus der Reptilien-Auffangstation des Vereins Blauer Kreis im Haus des Meeres zu sich genommen. Der Vorbesitzer hatte Angst vor Igor, jetzt versucht die Hausfrau ihr Glück.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at