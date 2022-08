Neue Ausstellungen und aktuelle Vermittlungsprogramme

Vom Museum Traiskirchen bis zum Museum St. Peter an der Sperr

St. Pölten (OTS/NLK) - Im Museum Traiskirchen ist derzeit jeden Sonn-und Feiertag von 9 bis 13 Uhr sowie jeden Donnerstag von 14 bis 18 Uhr unter dem Titel „Traiskirchen entlang der Triester Bundesstraße“ eine Aquarell-Ausstellung von Corinna Gebhart zu sehen, die Ansichten entlang der ehemals kaiserlichen Poststraße, der heutigen B 17, präsentiert. Nähere Informationen beim Museum Traiskirchen unter 0664/2024197, e-mail info @ stadtmuseum-traiskirchen.at und www.stadtmuseum-traiskirchen.at.

Im Stadtmuseum St. Pölten wiederum hat noch bis morgen, Donnerstag, 4. August, täglich von 9 bis 21 Uhr eine Museumswerkstatt geöffnet, die Kindern zwischen acht und 14 Jahren die Möglichkeit bietet, in die 202-jährige Geschichte des heutigen Landestheaters einzutauchen, eigene Bühnenbilder zu entwerfen, Modelle zu bauen, Kostüme herzustellen und in diesen selbst Theater zu spielen. Nähere Informationen beim Stadtmuseum St. Pölten unter 02742/333-2642, e-mail office @ stadtmuseum-stpoelten.at und www.stadtmuseum-stpoelten.at.

Eröffnet hingegen wird morgen, Donnerstag, 4. August, um 19 Uhr in der Galerie Kunst.Lokal in Groß-Enzersdorf die Ausstellung „Spektrum“ mit mit Acryl- und Ölmalerei sowie Collagen von Greta Lech bzw. Furnierleuchten von Michael Atanasiadis. Ausstellungsdauer: bis 31. August; Öffnungszeiten: Mittwoch von 10.30 bis 12.30 Uhr, Samstag von 9.30 bis 12.30 und nach telefonischer Vereinbarung. Nähere Informationen unter 0650/2860500, e-mail office @ kunst-lokal.at und www.kunst-lokal.at.

Am Freitag, 5. August, wird um 19 Uhr in der Kunst.Galerie.Waldviertel in Waidhofen an der Thaya die Ausstellung „Fotografie ist (k)eine Kunst“ mit Arbeiten von Andreas Biedermann, David Anderle und Subhash eröffnet. Ausstellungsdauer: bis 4. September; Öffnungszeiten: Donnerstag bis Sonntag von 14 bis 18 Uhr. Nähere Informationen bei der Kunst.Galerie.Waldviertel unter 0664/1310123, e-mail info @ kunst-galerie-waldviertel.at und www.kunst-galerie-waldviertel.at.

Ebenfalls am Freitag, 5. August, wird um 17 Uhr im Lunzer Saal in Lunz am See der diesjährige Lunzer Webermarkt eröffnet, der bis Sonntag, 7. August, eine Entdeckungsreise in die textile Handwerkskunst ermöglicht. Zu sehen sind die Arbeiten von Gina Ballinger, Susanne Bläumauer, Kevin Brown, Anna Ecker, Martina Fichtenbauer, Gritli Gruber, Eva Hönle, Heidi Joshi, Elisabeth Kaiser, Andrea Klar, Margit Kretzer, Maria Matzenberger, Ulrike Müller-Kaspar, Annemarie Reichenberger, Helene Schmidt, Gertraud Schweiger, Rosa Stängl, Maria Starkbaum-Rathner, Elisabeth Waltersdorfer und Vertreterinnen des Absolventenverbandes Unterleiten am Freitag, 5. August, von 17 bis 19 Uhr, am Samstag, 6. August, von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag, 7. August, von 10 bis 17 Uhr. Auch das Amonhaus mit seiner Ausstellung „Einfach Spitze“ ist in den Webermarkt eingebunden. Nähere Informationen unter 07485/98301, Susanne Bläumauer, und e-mail susi.weben @ gmail.com bzw. 0664/9600829, Rosa Stängl, und e-mail wolli @ staengl.at.

Am Samstag, 6. August, wird um 17 Uhr in der Galerie Kultur•Punkt in Hardegg die Ausstellung „Die vier Jahreszeiten“ von Franz Kotzian und Monika Sojka eröffnet, die bis 15. August Acrylarbeiten zwischen naturalistischer Ausführung und abstrakter Darstellung ausstellen. Öffnungszeiten: Samstag, Sonn- und Feiertag von 14 bis 18 Uhr sowie nach telefonischer Vereinbarung. Nähere Informationen unter 0660/6534025, e-mail brigitte.woletz @ kulturpunkt-hardegg.com und www.kulturpunkt-hardegg.com.

Am Samstag, 6. August, wird auch um 18 Uhr im Schloss Wolkersdorf eine Ausstellung eröffnet, in der die Ergebnisse der 34. Weinviertler Fotowochen, „Schöne neue Welt“, präsentiert werden. Bereits um 17 Uhr startet ein Vortrag des Workshopleiters Gerald Nestler, ab 19 Uhr wird im Schlosshof das Fotofest gefeiert. Zu sehen sind die Arbeiten von Martin Breindl, Cornelia König, Andreas Scherlofsky, Gerhard Schindler, Jens Jakob Thodberg und Ksenia Yurkova bis 28. August, jeden Samstag, Sonn- und Feiertag von 14 bis 18 Uhr sowie nach persönlicher Vereinbarung. Nähere Informationen bei der NÖ Fotoinitiative „FLUSS“ unter 02245/5455, e-mail info @ fotofluss.at und www.fotofluss.at.

In Fischamend findet am Samstag, 6. August, der nächste Museumstag der Fischamender Museen statt, an dem das Heimatmuseum im Turm und das Museum der Photographie jeweils von 10 bis 19 Uhr bzw. das Feuerwehrmuseum von 15 bis 19 Uhr geöffnet haben. Zudem geht ab 14 Uhr beim Turm das Kinderprogramm „Wir basteln Papierflieger“ über die Bühne. Nähere Informationen beim Heimatmuseum Fischamend unter 02232/77300 und 0676/5342507, Franz Lorenz, e-mail heimatmuseum.fischamend @ aon.at und www.heimatmuseum-fischamend.at.

Am Sonntag, 7. August, lädt das Museum Niederösterreich in St. Pölten unter dem Motto „Ab in den Garten!“ zu einem Sonntag im Museumsgarten: Von 13 bis 17 Uhr warten dabei Bastelstationen für bunte Gartenbilder und schwimmende Segelschiffe, Rätselspaß mit Poldis Insektenquiz und Wissenswertes über die hier lebenden Schildkröten. Nähere Informationen beim Museum Niederösterreich unter 02742/908090-0, e-mail info @ museumnoe.at und www.museumnoe.at.

Am Dienstag, 9. August, wird um 19 Uhr im Kunsthaus Laa im Bürgerspital in Laa an der Thaya die NöART-Ausstellung „Gestalt geben“ eröffnet, in der sich Anne Suttner, Franziska Fischer, Birgit Borstelmann, Götz Bury, Fahrradfilet, Liselotte Schegsch, Maria Temnitschka, René van de Vondervoort und Josef Winkler mit der phantastischen Wandelbarkeit der Dinge auseinandersetzen. Ausstellungsdauer: bis 28. August; Öffnungszeiten: Samstag, 13., bis Montag, 15. August, jeweils von 13 bis 17 Uhr sowie an den Samstagen 20. und 27. August bzw. Sonntagen 21. und 28. August jeweils von 14 bis 16 Uhr. Nähere Informationen beim Kunsthaus Laa unter 0664/4059171 und www.kunsthauslaa.at bzw. bei NöART unter 02742/755 90, e-mail office @ noeart.at und www.noeart.at.

Schließlich ist auch „(T)RAUMHAUS“ eine NöART-Ausstellung, die noch bis 21. August mit Arbeiten von Franz Blaas, Max Bühlmann, Daniel Chamier, Gert Linke, Gisela Erlacher, Lorenz Estermann, Martin Kohlbauer, Benjamin Nachtigall, Maria Temnitschka, Christoph Raitmayr und Käthe Wenzel im Museum St. Peter an der Sperr in Wiener Neustadt gezeigt wird. Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonntag sowie an Feiertagen von 10 bis 17 Uhr; nähere Informationen unter 02622/373-951, e-mail museum @ wiener-neustadt.at und www.museum-wn.at bzw. bei NöART unter 02742/75590, e-mail office @ noeart.at und www.noeart.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Rainer Hirschkorn

02742/9005-12175

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse