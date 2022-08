Erinnerung Hybrid-PK: Welt-Lungenkrebs-Kongress kommt nächste Woche nach Wien

Wien (OTS) - Die International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC) lädt von 6. bis 9. August zur World Conference on Lung Cancer ins Messe Wien Exhibition & Congress Center. Der Kongress zählt weltweit zu den größten Fachveranstaltungen in diesem Bereich. Aus diesem Anlass findet morgen, am Donnerstag, den 4. August 2022, um 10:00h eine hybrid durchgeführte Pressekonferenz mit Univ.-Prof. Dr. Robert Pirker (MedUni Wien), Ehrenvorsitzender des Kongresses, Assoc.-Prof. Priv.-Doz. Dr. Helmut Prosch (MedUni Wien) und IASLC-CEO Dr. Karen Kelly u.a. zu den Themen "Epidemiologie, Prävention und Grundlagenforschung", "Diagnose inklusive Früherkennung, Imaging und Staging", "Kurative Ansätze durch neue Immuntherapie-Kombinationen und multimodale Therapiekonzepte" sowie "Weltweiter Zugang zu Behandlungen" statt. Die VertreterInnen der Medien sind herzlich eingeladen, persönlich vor Ort oder unter dem Link https://events.streaming.at/wclc2022-iaslc an der PK im APA-Pressezentrum teilzunehmen. Zur besseren Planbarkeit ersuchen wir um Vorankündigung an office @ eipeldauer-consulting.com, ob die Teilnahme vor Ort oder online geplant ist. Für Film- und Fotogelegenheiten ist gesorgt. (Schluss) me

Datum: 04.08.2022, 10:00 - 10:45 Uhr

Ort: APA-Pressezentrum

Laimgrubengasse 10, 1060 Wien, Österreich

Url: https://events.streaming.at/wclc2022-iaslc

