Vizebürgermeisterin Gaál: Digitale Schnitzeljagd durch fünf Gemeindebauten

Im Sommer können Kinder und Jugendliche mit der Kinderaktiv-App von WIENXTRA ausgewählte Gemeindebauten erkunden.

Wien (OTS) - In den Wiener Gemeindebauten gibt es einiges zu entdecken: Mit der Kinderaktiv-App von WIENXTRA können Kinder und Jugendliche auf Entdeckungstour durch fünf städtische Wohnausanlagen gehen und interessante Einblicke in die Geschichte bekommen. Der Rabenhof, der Karl-Wrba-Hof, der Goethehof, die Wohnausanlagen Sandleiten und Hasenleiten warten mit knappen Wegbeschreibungen und Rätselaufgaben. Diese sind mittels QR-Code-Sticker an verschiedenen Standorten in den Höfen angebracht und sollen gesucht und gefunden werden.

Vielfalt des Gemeindebaus spielerisch erkunden

„Durch die digitale Schnitzeljagd in Gemeindebauten ist das Kinderaktiv-Programm um eine Attraktivität reicher. So erfahren Kinder und Jugendliche auf spielerische Weise, wie spannend und vielfältig der Wiener Gemeindebau ist. Es ist eine wunderbare Möglichkeit, im Sommer den eigenen Gemeindebau, historische Gemeindebauten in der Nachbarschaft oder in anderen Bezirken kennen zu lernen“, so Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál.

„WIENXTRA bietet mit der Kinderaktiv App Schnitzeljagden und Stadt-Abenteuer mit Bewegung für junge Menschen in Wien. Rechtzeitig zum 50 Jahre Ferienspiel Jubiläum können Kinder nun auch durch fünf Gemeindebauten streifen und sich auf die Suche machen um Sticker zu sammeln“, erklärt Vucko Schüchner, Geschäftsführer von WIENXTRA.



QR-Code-Sticker einscannen und digitale Abzeichen sammeln

Über die WIENXTRA Kinderaktiv App (https://www.wienxtra.at/kinderaktiv/app) werden jeweils fünf Stationen innerhalb der fünf Wohnhausanlagen mittels Rätselfragen oder Wegbeschreibungen gesucht. Die Themenschwerpunkte reichen dabei von Grünflächen über Kunst bis hin zu Spielplätzen.

Auf den mobilen Endgeräten erhalten alle Teilnehmer*innen bei jeder Station Fun-Facts, Daten der Wohnhausanlage oder Informationen zum sozialen Wohnbau. Wer alle fünf Stationen der digitalen Schnitzeljagd in einem Gemeindebau erfolgreich absolviert hat wird mit einem Sammel-Abzeichen belohnt.



In der WIENXTRA App finden sich auch Tipps und weitere Spiele, die den Sommer für Kinder und Jugendliche spannend gestalten: egal ob Kino, Natur, Spiele, Basteln oder Sport.

Standorte für die digitale Schnitzeljagd

Rabenhof, Baumgasse 29-41, 3. Bezirk

Karl-Wrba-Hof, Sahulkastraße 3-5, 10. Bezirk

Wohnausanlagen Hasenleiten, Hasenleitengasse 10-14, 11. Bezirk

Wohnausanlagen Sandleiten, Sandleitengasse 43-47, 16. Bezirk

Goethehof, Schüttaustraße 1-39, 22. Bezirk

WIENXTRA Kinderaktiv App: https://www.wienxtra.at/kinderaktiv/app /Schluss





Rückfragen & Kontakt:

Stefan Hayden

Mediensprecher Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál

Tel.: +43 664 88 75 75 18

E-Mail: stefan.hayden @ wien.gv.at



Kristina Grgić

WIENXTRA-Kommunikation

Tel.: +43 1 909 4000 84381

E-Mai: kristina.grgic @ wienxtra.at



Andrea Janousek

Unternehmenssprecherin Wiener Wohnen

Tel.: +43 664 887 575 72

E-Mail: andrea.janousek @ wien.gv.at