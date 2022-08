Jus-Student Muhammed Durmaz zum neuen AG-Chef gewählt

Die AktionsGemeinschaft hat einen neuen Obmann. Künftig wird der größte hochschulpolitische Verein Österreichs von einem 26-jährigen Tiroler geleitet.

Wien/Innsbruck/Salzburg (OTS) - Obertrum am See, Salzburg. Bei ihrem semestralen Sommertreffen hat die AktionsGemeinschaft aus ihren Mitgliedern nach Rücktritt Markus Baurechts am vergangenen Sonntag eine neue Spitze gewählt. Bundesobmann Muhammed Durmaz, der jahrelanger Funktionär diverser Vertretungsgremien der Rechtswissenschaftlichen Fakultät in Innsbruck war, hat nun auch auf Bundesebene Großes vor. „ Für die Entrichtung des ÖH Beitrages haben Österreichs Studierende ein Recht auf eine verlässliche Vertretung. Meine AG-geführte Universität in Innsbruck zeigt, dass Studierende von unserer Arbeit zur vollsten Zufriedenheit profitieren. Das soll durch uns nun auch auf Bundesebene passieren “, erklärt der neue Bundesobmann.

Als Student erster Generation in seiner Familie will er den Fokus vor allem auf Hochschul- und Bildungspolitik legen. „ Die Einmischung in Gesellschaftspolitik, wie es die derzeitige ÖH-Exekutive tut, bringt in Wahrheit keinem Studierenden etwas. Vielmehr sollte die ÖH, speziell in schwierigen Zeiten wie diesen, ihren Fokus auf ihre Kernkompetenzen legen “, führt Durmaz weiter aus. „ Als erster in meiner Familie, der studieren darf, ist es mir in meiner Funktion deshalb ein Anliegen vor allem jenen unterstützend zur Seite zu stehen, die im Studium mit Barrieren jeglicher Art zu kämpfen haben. Radikale gesellschaftspolitische Forderungen hingegen haben in meinen Augen nichts in der studentischen Interessenvertretung verloren. “

Die AktionsGemeinschaft ist als größter Verein studentischer Interessenvertretung in Österreich in allen 9 Bundesländern vertreten und stellt seit der ÖH-Wahl 2021 an 15 Hochschulen die Exekutive.

