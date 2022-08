EINLADUNG / AKKREDITIERUNG: AIRPOWER22 am 02./03. September in Zeltweg

Wien/Zeltweg (OTS) - Bereits in einem Monat hebt die AIRPOWER22, Europas größte Airshow, am Fliegerhorst Zeltweg ab. Medienvertreter und -vertreterinnen sind herzlich zur AIRPOWER22 eingeladen: Für akkreditierte Medienvertreter und -vertreterinnen steht diesmal ein eigenes Mediencenter mit Medienarbeitsplätzen (WLAN, Stromanschluss) sowie Verpflegung während des gesamten Tages sowie Sichtmöglichkeit auf das laufende Flugprogramm direkt an der Flightline auf einer den Medien vorbehaltenen Terrasse zur Verfügung.

Im Mediencenter werden ab dem 30. August und besonders an den beiden Veranstaltungstagen laufend Medientermine sowie Hintergrundgespräche (Anm.: Bitte beachten Sie dann das jeweilige Tagesprogramm) stattfinden. Zudem bestehen Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten in allen Bereichen der AIRPOWER22. Ein detailliertes Programm mit allen Medienterminen wird Ende August veröffentlicht.

Akkreditierung unter https://www.airpower.gv.at/medien/

Aufgrund der Sicherheitsbestimmungen ist eine Anmeldung bzw. Akkreditierung von Vertretern und Vertreterinnen der Medien bis 29. August 2022, 17:00 Uhr, unter https://www.airpower.gv.at/medien/ notwendig. Eine Akkreditierung kann ausschließlich über dieses Anmeldungstool erfolgen.

Rückfragen & Kontakt:

AIRPOWER22 / TPG5

Major Mag. Lukas Leitner, Leiter TPG5

Tel.: 0664 / 622 7790

lukas.leitner @ bundesheer.at