COUNTRY QUEEN ist die erste lizenzierte kenianische Netflix-Serie (FOTO)

Berlin (ots) - Die Serie COUNTRY QUEEN, die am 15. Juli in 190 Ländern exklusiv auf Netflix Premiere feierte, ist die erste hochwertige Dramaserie aus Ostafrika, die ein globales Publikum erreicht! Die Serie war in Kenia zwei Wochen lang die Nummer 1 auf Netflix und erhält weiterhin hervorragende Kritiken, immer mehr Zuspruch und weltweite Aufmerksamkeit.

Als ein überraschender Todesfall ein verschlafenes Dorf aufweckt, droht dessen Vergangenheit die Gegenwart zu verfolgen.

COUNTRY QUEEN ist ein Familiendrama, das im heutigen Kenia spielt. Die neue, authentische Dramaserie, die erste Netflix-Serie aus Kenia, reiht sich in die wachsende Liste dynamischer afrikanischer Inhalte ein. Vergangenheit und Gegenwart kollidieren in dieser David-gegen-Goliath-Geschichte, als ein Bergbauunternehmen das ländliche Zuhause von AKISA MUTUNGA, einer ehrgeizigen Eventplanerin, zu zerstören droht. Akisa tritt gegen eine gefährliche Geschäftsfrau an, mit deren Ehemann sie verstrickt ist, und findet sich inmitten von zwei Liebesdreiecken wieder, während sie darum kämpft, ihren Platz im Leben, ihre wahre Liebe und ihren verlorenen Sohn zu finden.

Die Themen Landraub und Ausbeutung bilden den Rahmen, in dem sich die gebrochenen Leben und Beziehungen der Hauptfiguren von COUNTRY QUEEN abspielen. Der Kampf um Land wird zu einem Kampf um Erlösung und Wahrheit. Die Figuren müssen sich den Konsequenzen ihrer eigenen Entscheidungen stellen. Die fiktive Story enthält viele reale Elemente, die eine Reihe von Themen wie Familienstreitigkeiten, Landbesitz und Ausbeutung ansprechen, von denen Millionen von Menschen in Afrika und weltweit betroffen sind.

Good Karma Fiction hat die Geschichte zusammen mit zehn aufstrebenden kenianischen Autorinnen entwickelt. Die Geschäftsführer von Good Karma Fiction sind auch die Showrunner von COUNTRY QUEEN. Staffel 1 wurde vom deutsch-französischen Sender Arte/ZDF, der deutschen Regierung/DW Akademie, einem privaten Investor und Netflix kofinanziert.

https://www.countryqueen.tv/.

#CountryQueenKenya

Rückfragen & Kontakt:

Waltraud Ehrhardt

ehrhardt @ goodkarmafiction.com