Mahrer: Sonderfamilienbeihilfe unterstützt Familien in Zeiten der Teuerung

Bund geht mit Vorreiterrolle voran – Wien schläft weiterhin im Lärm der Teuerung

Wien (OTS) - „Während Wien weiterhin die Menschen mit unnötigen Gebühren belastet, zeigt der Bund, wie echte Entlastung aussieht. Familien erhalten nun im August eine Sonderfamilienbeihilfe in der Höhe von 180 Euro. Die Bundesregierung beweist, dass sie die Familien nicht einfach im Regen stehen lässt“, so Landesparteiobmann Stadtrat Karl Mahrer.

Im Gegensatz zur Wiener Stadtregierung vergesse der Bund nicht auf die Familien und den Mittelstand. So gebe es neben der Sonderfamilienbeilhilfe zudem auch noch eine Erhöhung des Kindermehrbetrags sowie des Familienbonus Plus. „Der Bund zeigt vor, wie Unterstützung für Familien funktioniert. Die SPÖ ist jedoch einfach nur unglaubwürdig. Die Wienerinnen und Wiener brauchen nun nachhaltige Entlastung. Möglichkeiten dafür gibt es genug, wie etwa die Abschaffung des Valorisierungsgesetzes. Doch die Stadt Wien schaut der Teuerung weiterhin nur tatenlos zu“, so Mahrer weiter.

Wien muss nun endlich nachziehen



Die Bundesregierung habe der Teuerung den Kampf angesagt. Wien müsse nun nachziehen, anstatt die Krise sogar noch zu verschärfen. „Die Stadtregierung und allen voran Bürgermeister Michael Ludwig muss nun handeln. Es bringt nichts, im Lärm der Teuerung zu schlafen. Es müssen nun endlich echte Entlastungsmaßnahmen für die Wienerinnen und Wiener angegangen werden“, so Mahrer abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Die Wiener Volkspartei

Mag. Peter Sverak

Leitung - Strategische Kommunikation

+43 664 859 5710

peter.sverak @ wien.oevp.at

https://wien.oevp.at