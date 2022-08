Bogner-Strauß: Finanzielle Entlastung für Familien noch im Sommer

Auszahlung von Sonder-Familienbeihilfe startet jetzt - 350 Millionen zusätzlich - Anhebung des Familienbonus rechtzeitig vor Schulstart

Wien (OTS) - Gerade für Familien sind die steigenden Kosten und die hohe Inflation eine große Herausforderung. Teil des bereits beschlossenen dritten Anti-Teuerungspakets der Bundesregierung ist auch eine Sonder-Familienbeihilfe in Höhe von 180 Euro pro Kind. „Das Leben wird teurer und gerade Familien mit Kindern spüren das im Geldbörsel. Allein mit der Sonder-Familienbeihilfe stellt die Bundesregierung knapp 350 Mio. Euro zusätzlich für 1,9 Millionen Kinder zur Verfügung. Davon profitieren auch zahlreiche Alleinerzieherinnen, für die die hohe Inflation nochmal eine größere Herausforderung ist“, so ÖVP-Frauen Bundesleiterin Juliane Bogner-Strauß.



Neben der Sonder-Familienbeihilfe werden Familien auch durch ein Vorziehen der Erhöhung des Familienbonus Plus sowie des Kindermehrbetrags entlastet. Spätestens mit September wird auch die zusätzliche Erhöhung des Familienbonus Plus im Rahmen der Lohnverrechnung spürbar werden. „Der höhere Familienbonus Plus und der höhere Kindermehrbetrag seit Jahresbeginn bringen noch heuer eine spürbare Entlastung in Höhe von 175 Mio. Euro für die Familien. Österreichs Familien profitieren von den aktuellen Maßnahmen gegen die Teuerungen und von der bereits umgesetzten Steuerreform. Es ist wichtig, dass das Geld jetzt rechtzeitig vor Schulbeginn bei den Familien ankommt. Frauen und Familien werden durch diese Maßnahmen finanziell entlastet und die Auswirkungen der Teuerungen abgefedert“, so Bogner-Strauß abschließend.

