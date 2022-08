Fulminanter Auftakt der 3. Auflage des "Reichenauer Kultursommers"

Gerald Fleischhacker und Birgit Denk gastieren am kommenden Wochenende im Parkhotel Hirschwang in Reichenau an der Rax

St. Pölten (OTS) - Am kommenden Freitag, dem 05. August um 19.30 Uhr ist Gerald Fleischhacker ziemlich "Am Sand" im Parkhotel Hirschwang. In seinem aktuellen Programm nimmt der Kabarettist alle und alles aufs "Sand"-Korn was ihm im täglichen Leben unterkommt.





Tags darauf, am 06. August um 17.30 Uhr, beehren dann Birgit Denk und ihre Novaks den "Reichenauer Kultursommer". Birgit Denk und Ihre Kolleg*innen versprechen ein gehaltvolles Programm, mit viel Liebe zu den einzigartigen Liedern aus dem Kabarett der 50er Jahre.





Wo? Parkhotel Hirschwang, Trautenberg-Straße 1, 2651 Reichenau an der Rax. Das Parkhotel Hirschwang liegt mitten in einem der attraktivsten Erholungsgebiete Österreichs, direkt am Fuße der Rax. Das gästefreundliche Hotel samt wunderbarem Park bietet sich natürlich auch zur Übernachtung an. www.parkhotelhirschwang.at

Wann? Freitag, 05. August 2021, 19.30 Uhr, Gerald Fleischhacker mit "Am Sand" bzw. Samstag, 06. August 2022, 17.30 Uhr Birgit Denk und die Novals mit "Ich wünsch mir zum Geburtstag einen Vorderzahn"

Ticketpreis: € 25,-

Tickets gibt es unter 02666/58110 bzw. via Ticket-Hotline unter 05 7171 21800 (jeden Montag und Donnerstag zwischen 09:00 – 15:00 Uhr)

Weitere Informationen: www.kultursommer.co.at









Rückfragen & Kontakt:

AK Niederösterreich-Stabstelle:

Robert Markowitsch +43 664 9633749