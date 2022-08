Hanke: Neuaufstellung der Finanzverwaltung der Stadt für bestes Management in herausfordernden Zeiten

• Christoph Maschek neuer Finanzdirektor der Stadt Wien • Marko Miloradović zum neuen Bereichsleiter für strategische Finanz-, Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik bestellt

Wien (OTS) - Zu Beginn des Jahres 2022 zeigte der Wirtschaftsstandort Wien robustes Wachstum und kräftigen Zuwachs an Beschäftigung mit einer starken Erholung nach dem weltweiten Krisenjahr 2020. Zudem beweist die sehr gute Bewertung der Kreditwürdigkeit der Stadt Wien mit "Aa1" durch die internationale Ratingagentur Moodys, dass der umsichtige Wiener Pfad der Finanz- und Investitionspolitik richtig ist. Moodys betont, dass das nachhaltige Finanzmanagement der letzten Jahre eine solide Ausgangsbasis für die krisenbedingt notwendigen Zusatzausgaben etwa im Gesundheits- und Sozialbereich gebildet hat. Aktuell stehen allerdings neue und ebenso große Herausforderungen an. Dazu gehören die aufgrund von Verwerfungen im Energiebereich stark steigende Inflation, insgesamt hohe Rohstoffpreise und globale Lieferkettenengpässe.

Aus diesen Überlegungen und mit der Zielsetzung der strategischen Ergänzung im Überbau zur operativen Stadtverwaltung wurde in der Magistratsdirektion eine neue „Bereichsleitung für strategische Angelegenheiten der Finanz-, Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik“ geschaffen und mit dem stv. Büroleiter von Stadtrat Peter Hanke, Mag. Marko Miloradović, per 1. August 2022 als Bediensteter mit zusätzlichen Sonderaufgaben für die Stadt Wien besetzt. Die Position des Finanzdirektors nimmt nun der bisherige Stellvertreter in der MA 5, Christoph Maschek, wahr. Damit bekleidet ein erfahrener Finanzexperte die in diesen herausfordernden Zeiten zentrale Position. Finanzstadtrat Peter Hanke freut sich über diese Verstärkung in der Teamaufstellung: „Mit dieser Gesamtaufstellung aus Bereichsleitung und Finanzdirektion ist der Finanzbereich noch breiter aufgestellt und eine engere Abstimmung zwischen Politik und Verwaltung möglich. Ich bin davon überzeugt, dass wir so die Herausforderungen im Finanzbereich der Stadt und die nachhaltigen Ziele für eine starke Wirtschaft und gute Arbeit in Wien noch besser meistern werden. Ich gratuliere den Führungskräften Christoph Maschek und Marko Miloradović und freue mich auf die weitere gute Zusammenarbeit in dieser neuen, zukunftsorientierten Konstellation!“

In die Zuständigkeit der neuen Bereichsleitung fällt u.a. die übergeordnete Koordinierung der Dienststellen und Unternehmen der Stadt mit Einrichtungen unterschiedlicher Gebietskörperschaften und Interessensvertretungen zur Stärkung des Standortes Wien, die Koordination des Austausches mit den für Wien relevanten internen und externen Stakeholdern. Eine große Aufgabe der kommenden Monate wird für Finanzdirektor und Bereichsleiter die Begleitung der Verhandlungen zum kommenden Finanzausgleich. Die Bestellungsdekrete an den neuen Finanzdirektor Maschek und an den neuen Bereichsleiter Miloradović wurden von Bürgermeister Michael Ludwig und Magistratsdirektor Dietmar Griebler übergeben.

Rückfragen & Kontakt:

Oliver-John Perry

Mediensprecher Stadtrat Peter Hanke

+43 1 4000 81330

oliver-john.perry @ wien.gv.at