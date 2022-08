Austrian Health Report 2022

Arzneimittel – Vorrang für nachhaltig produziert!

Forschung und Entwicklung als auch die Herstellung von Medikamenten in Österreich sind wichtige Aspekte im Sinn einer unabhängigen Arzneimittelproduktion und noch wichtiger – einer funktionierenden Versorgung! Das zeigt sich in Krisenzeiten und der jüngeren Vergangenheit ganz deutlich Wolfgang Andiel, Head External Affairs und Market Access, Sandoz Austria

Wien (OTS) - Die Österreicherinnen und Österreicher schätzen nachhaltig produzierte Medikamente. Die Bedeutung zeigt sich quer durch alle Bundesländer und Bildungsschichten. Nur hinsichtlich des Alters gibt es markante Unterschiede: Laut Austrian Health Report stufen zwei Drittel der Menschen über 60 Jahre diesen Aspekt als sehr wichtig ein. Mit abnehmendem Lebensalter schwindet die Bedeutung. Die repräsentative Studie zu Gesundheitsbefinden, Auswirkung der Pandemie, Zugang zum Gesundheitssystem und Vertrauen in Arzneimittel wurde kürzlich veröffentlicht*).

Fokus Nachhaltigkeit steigt mit Alter. Nachhaltige und umweltschonende Medikamentenproduktion, erzielt durch moderne Produktionstechniken und Arbeitsbedingungen oder effiziente Transportwege sind für die Mehrheit der Menschen in Österreich (51%) sehr wichtig. Besonderen Wert messen diesem Aspekt aber Senioren und Seniorinnen – für zwei Drittel der Befragten sehr wichtig (65%). Erstaunlich gering ist die Zustimmung bei der jungen Generation – nur knapp ein Drittel der 18 – 29-Jährigen hält Aspekte der Nachhaltigkeit in der Medikamentenproduktion für sehr wichtig (31%).

Know-how im Land. Gefragt nach der Bedeutung von Forschung und Entwicklung von Medikamenten in Österreich stufen 96% der über 60-Jährigen diese als sehr bzw. eher wichtig ein. Immerhin 77% der Jungen sind ebenfalls dieser Ansicht. Eine ganz wichtige Begleiterscheinung heimischer Forschung und Entwicklung sehen die Befragten im Halten von Wissen und Know-how im Land. 62% aller Befragten halten es für sehr wichtig, dass durch Forschung und Produktion von Medikamenten in Österreich spezialisierte Experten in Österreich gehalten werden. In der Altersgruppe der über 60-Jährigen stufen das 81% als sehr wichtig ein, bei den Jungen sind es 38%.

„Forschung und Entwicklung als auch die Herstellung von Medikamenten in Österreich sind wichtige Aspekte im Sinn einer unabhängigen Arzneimittelproduktion und noch wichtiger – einer funktionierenden Versorgung! Das zeigt sich in Krisenzeiten und der jüngeren Vergangenheit ganz deutlich“ , unterstreicht Wolfgang Andiel, Head External Affairs und Market Access, Sandoz Austria.

*) Über den Austrian Health Report 2022

In repräsentativen Umfragen ab Frühsommer 2022 im Auftrag von Sandoz, erhob das Umfrageinstitut IFES den Gesundheitszustand der Österreicher:innen, Auswirkungen der Pandemie bis hin zu gesundheitlichen Langzeitfolgen, Vertrauen in Arzneimittel, Belastung des Gesundheitssystems u.a.m. Aus diesen Ergebnissen und der Einbindung von Expert:innen entstand ein Gesundheitsreport – der Austrian Health Report 2022.



