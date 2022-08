Mit Sodexo unkompliziert vom Klima- und Anti-Teuerungsbonus profitieren

Sodexo überzeugt in europaweiter Ausschreibung: Nutzerfreundliche Abwicklung der Klimabonus und Anti-Teuerungsbonus-Gutscheine liefert Impuls für Wirtschaft.

Wien (OTS/LCG) - Die Auszahlung des Klimabonus und Anti-Teuerungsbonus (KAT) ist einer der Eckpfeiler der Maßnahmen, die die Regierung zur Entlastung der Menschen in der aktuellen Teuerungswelle beschlossen hat. Sie erfolgt ab Oktober 2022 an rund neun Millionen Anspruchsberechtigte in Österreich. In einer europaweiten Ausschreibung konnte sich Sodexo mit dem Know-how des Marktführers für die Abwicklung freiwilliger Sozialleistungen und einem durchdachten Konzept durchsetzen, das auf barrierefreier Anwenderfreundlichkeit, Ressourcenschonung und Unterstützung für die österreichische Wirtschaft fußt: Das Klima- und Umweltministerium findet mit Sodexo einen verlässlichen Partner für die Abwicklung öffentlicher Transferleistungen, der über 30 Jahre Expertise in Österreich aufweisen kann. Zudem verfügt das weltweit aktive Unternehmen über die erforderlichen Ressourcen, um ein Projekt dieser Dimension und Tragweite sicher, kundenorientiert und umsichtig abzuwickeln. Die Bereitstellung von Sodexo-Gutscheinen stellt eine niederschwellige und barrierefreie Lösung dar. Sie ist für alle Bezugsberechtigten – ungeachtet von Alter und digitaler Kompetenz – unkompliziert und ohne digitale Hilfsmittel anwendbar. Die durch die Auszahlung des Klimabonus und Anti-Teuerungsbonus gestärkte Kaufkraft fließt direkt in die heimische Wirtschaft. Die CO2-neutrale Zustellung mit der Österreichischen Post unterstreicht den ressourcenschonenden Gedanken der unbürokratischen und bürgernahen Lösung.

„Der Klimabonus ist ein Großprojekt. Er ist nicht nur ein zentraler Baustein der ökosozialen Steuerreform, sondern gerade heuer auch eine wichtige Entlastung für die Menschen in unserem Land. Der Klimabonus kommt direkt und ganz ohne Antrag aufs Konto oder per Post. Damit das gelingt, braucht es kompetente Partnerinnen und Partner. Gerade die Umsetzung der Klimabonus-Gutscheine erfordert ein umfangreiches Know-how. Ich freue mich sehr, dass wir mit Sodexo ein Unternehmen mit der notwendigen Erfahrung an Bord haben“ , betont Klimaschutzministerin Leonore Gewessler.



„Als Innovationsführer für digitale Gutscheinsysteme haben wir uns für die Abwicklung des Klimabonus und Anti-Teuerungsbonus-Gutscheins bewusst für den klassischen Papiergutschein entschieden, um eine barrierefreie und praktikable Lösung ohne bürokratische Hürden für alle Empfängerinnen und Empfänger zu schaffen. Für Bürgerinnen und Bürger wie auch für teilnehmende Händlerinnen und Händler, die so ohne zusätzlich notwendiger technischer Infrastruktur Teil des für die Gutscheinaktion geschaffenen KAT-Netzwerks werden können“ , erklärt Andreas Sticha, Geschäftsführer von Sodexo Benefits und Rewards Services Austria.

Förderung der heimischen Wirtschaft: Vereinfachte Registrierungsmöglichkeit für den Handel

Ob traditioneller Papiergutschein oder digitales Produkt: Bei der Entwicklung, Bereitstellung und Nutzung der von Sodexo gebotenen Leistungen steht die Nutzerfreundlichkeit an oberster Stelle. Damit punktet Sodexo bei Kunden, Konsumenten und Partnern gleichermaßen: Mit österreichweit mehr als 24.000 Annahmestellen verfügt Sodexo über das größte Akzeptanznetzwerk und stützt damit auch die vorwiegend KMU-geprägte heimische Wirtschaft. Damit möglichst viele Händler von der Klimabonus- und Anti-Teuerungsbonus-Gutscheinaktion profitieren können, gestaltet Sodexo den Zugang zum eigens geschaffenen KAT-Netzwerk so einfach wie möglich, sodass bis zum Start der Gutscheinauslieferung ein Netzwerk von 10.000 Annahmestellen unterschiedlichster Branchen in ganz Österreich entsteht. Bestehende Akzeptanzpartner werden direkt kontaktiert, um rasch und unkompliziert die Annahme des Klimabonus- und Anti-Teuerungsbonus-Gutscheins zu ermöglichen. Interessierte Händler, die noch keine Sodexo-Partner sind, können sich ab sofort für die Teilnahme an der vom Klima- und Umweltministerium initiierten Gutscheinaktion registrieren. Für die Annahme der KAT-Gutscheine ist keinerlei gesonderte technische Infrastruktur vonnöten. Weitere Informationen zur Registrierung für Händler auf sodexo.at/klimabonus

Digitalisierungs-Spezialist überzeugt europaweit mit Qualität und Nutzerfreundlichkeit

Die hohe Anwenderfreundlichkeit der von Sodexo angebotenen Produkte und Dienstleistungen beschert dem Unternehmen nicht nur national die Marktführerschaft. Mit zwölf unterschiedlichen Programmen serviciert Sodexo europaweit in neun Ländern auch zahlreiche Auftraggeber in der Abwicklung öffentlicher Transferleistungen und ist damit europäischer Markführer. Auch in Sachen Digitalisierung von steuerfreien Sozialleistungen nimmt Sodexo in Österreich eine Vorreiterrolle ein und setzt neue Standards in der Convenience für Arbeitgeber und Mitarbeitende. So wurde beispielsweise gemeinsam mit der Österreichischen Post Anfang des Jahres die erste rein virtuelle, über die MySodexoApp verfügbare Karte entwickelt. Zudem stehen neben dem traditionellen Papiergutschein Prepaid-Karten von Visa zur Bezahlung zur Verfügung, mit denen mittels Sodexo Pay (Android) sowie Apple Pay (iOS) auch mobil bezahlt werden kann.

Ausgezeichnetes Nachhaltigkeits-Engagement

In der Produktentwicklung wird bei Sodexo großer Wert auf Nachhaltigkeit gelegt. Dies umfasst sowohl den Einsatz von Recycling-Papier, wie auch die Verwendung von recyceltem Material bei der Herstellung von Prepaid-Karten. Digitale Produkte und Prozesse sowie die kürzlich geschlossenen Vereinbarungen mit klimaneutral und nachhaltig agierenden Lieferdiensten in Österreich sorgen zudem für eine noch klimafreundlichere Bilanz. Dafür wurde Sodexo bereits zum 17. Mal in Folge im „S&P Global Dow Jones Sustainability World Index” als eines der am besten bewerteten Unternehmen eingestuft und zum 15. Mal in Folge im „S&P Global Sustainability Yearbook“ für seine hervorragende Nachhaltigkeitsleistung ausgezeichnet. Für seine Maßnahmen zur Messung und Reduzierung von Umweltrisiken innerhalb der Lieferkette wurde Sodexo im neuen CDP-Bericht (Carbon Disclosure Project) mit „A“ geratet und von „EcoVadis“, der kollaborativen Plattform zur Bewertung der Leistungen im Bereich Corporate Responsibility, sogar mit dem Platin-Rating ausgezeichnet. Eine herausragende Bewertung, die lediglich einem Prozent der bewerteten Unternehmen zuteilwurde.

Weitere Informationen auf sodexo.at

