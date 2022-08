Wissenschaft für die Ferien: Das neue DIY-Experimente-Handbuch „Sommer-Edition“

LH Mikl-Leitner: 30 spannende Versuche, die speziell auf die Sommerzeit abgestimmt sind

St.Pölten (OTS) - In den Sommermonaten und in den Ferien bleibt oft ein bisschen mehr Zeit, um Spannendes zu erleben und tolle Plätze zu erkunden. Wissenschaft und Freizeit lassen sich ideal miteinander kombinieren und für Kinder, Jugendliche und Familien stellt das Land Niederösterreich ein tolles Angebot für die Sommerferien vor: Das beliebte Do-it-yourself (DIY) Experimente-Handbuch ist ab sofort in einer Sommer-Edition verfügbar.

„Wir möchten den Wissensdurst und die Neugierde unserer Kinder und Jugendlichen weiter fördern. Im neuen Experimente-Handbuch warten 30 neue, spannende Versuche, die speziell auf die Sommerzeit abgestimmt sind. Wissenschaft begegnet uns überall, deshalb ist es uns ein Anliegen diese auch in der Freizeit erlebbar zu machen. Mit der Unterstützung niederösterreichischer Museen, sowie Tier- und Nationalparks sind in dieser Ausgabe sommerliche Experimente entstanden, die Lust auf den einen oder anderen Ausflug in Niederösterreich machen“, stellt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner die neue Sommer-Edition vor.

Neben Ausflugstipps finden sich in der Sommer-Edition zahlreiche umfassende Versuchsanleitungen, an denen über einen längeren Zeitraum experimentiert und geforscht werden kann. In der Welt der Wissenschaft sind genaues Beobachten und Dokumentieren der Forschungsergebnisse unerlässlich. Durch die leicht verständlichen Experimentieranleitungen können wissenschaftsinteressierte Kinder und Jugendliche selbst zu Hause oder auf Reisen zu Forscherinnen und Forschern werden.

Die DIY-Experimente-Handbücher erfreuen sich überaus hoher Nachfrage und bereits über 26.000 Exemplare wurden insgesamt an wissenschaftsinteressierte Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher versendet. Neben der neuen „Sommer-Edition“ gibt es auch eine Ausgabe für Frühling und Winter, sowie dem DIY-Experimente-Handbuch „Original“. Das Besondere der Handbücher:

Alle Experimente können mit haushaltsüblichen Gegenständen und leicht zu beschaffenden Materialien durchgeführt werden. Detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitungen leiten verständlich durch die Versuche.

„Ein großes Dankeschön gilt unseren Partnerinnen und Partnern, die uns unterstützt haben dieses Handbuch zu verfassen. Wissenschaft und Forschung schon den Jüngsten zugänglich zu machen, ist uns ein großes Anliegen. Ein spielerischer Zugang mit leicht verständlichen Anleitungen ist dabei sehr wichtig“, bedankt sich die Landeshauptfrau.

Neben der Verwendung zu Hause, ist das DIY-Experimente-Handbuch auch ideal für pädagogisches Personal. Bestellt und heruntergeladen werden können die Handbücher kostenfrei im Science Center Niederösterreich, in der Kategorie „Wissenschaft in der Freizeit“.

