Ein Weckruf der steirischen Bäuerinnen und Bauern

Bauern verdeutlichen harte Realität in Info-Plakatkampagne der Landwirtschaftskammer

Graz (OTS) - Heimische Land- und Forstwirtschaft lässt aufhorchen: Mit bewegenden und sehr nachdenklichen Botschaften machen die heimischen Bäuerinnen und Bauern auf ihre harte Realität aufmerksam. Eine von der Landwirtschaftskammer initiierte landesweite Informationskampagne auf Großplakaten verstärkt diesen alarmierenden Weckruf.

"Unsere vielfältige, nachhaltig wirtschaftende Landwirtschaft ist selbst in turbulenten Zeiten - Stichworte russischer Angriffskrieg, voranschreitende Energie-, Preis- und Klimakrise, Corona-Pandemie, unterbrochene Lieferketten - ein verlässlicher Sicherheitsfaktor für die heimische Bevölkerung. Doch die Herausforderungen für die heimischen Bäuerinnen und Bauern sind riesengroß", sagt Landwirtschaftskammer (LK) Steiermark-Präsident Franz Titschenbacher. Die davongaloppierenden Produktionskosten und die zu geringen Produktpreise, von außen geforderte Bewirtschaftungseinschränkungen und die immer höheren, sich blitzartig ändernden marketinggetriebenen Standards bringen die heimische Land- und Forstwirtschaft in ärgste wirtschaftliche Bedrängnis. Eine langfristig sichere Versorgung hängt am seidenen Faden.

Titschenbacher: "Unsere Bäuerinnen und Bauern wollen motiviert und nicht frustriert, zukunftsfit und nicht perspektivenlos ihre wichtige Aufgabe als Lebensmittelversorger verrichten. Doch dazu brauchen sie ehrliche Wertschätzung und dauerhaft höhere Preise." Und weiter: "Die Politik ist gefordert, die regionale Produktion zu ermöglichen und die internationale Abhängigkeit bei Lebensmitteln und Energie zu reduzieren."

Jegliche Preisdeckel bei Lebensmitteln gehen am Ziel vorbei. Klare Absage!

"Preisdeckel bei Lebensmitteln, Mehrwertsteuersenkung, Preiskommission und amtliche Lebensmittel-Preisregelung sind so ziemlich die schlechtesten Mittel zur Teuerungsbekämpfung", erteilt Titschenbacher solchen populistischen und wenig durchdachten Vorschlägen eine klare Absage. Und weiter: "Jegliche Preisdeckel gehen am Ziel vorbei, haben den Zündstoff unsere Landwirtschaft nachhaltig zu schädigen und die Klimakrise unnötig zu befeuern." Denn Billigstprodukte würden importiert und heimische hochqualitative Lebensmittel müssten exportiert werden. Letztlich führt das zu einem eingeschränkten Warenangebot, erst recht steigenden Preisen und zu dauerhaft hohen staatlichen Preisstützungen. Geld, das in der Bildungs- und Gesundheitspolitik fehlt. Titschenbacher plädiert daher, Menschen mit wirklich geringem Einkommen direkt zu helfen.

Pein: Schein-Ökologisierung durch Green Deal

Die EU plant mit dem Green Deal unter anderem eine 50%ige Senkung beim Pflanzenschutzmitteleinsatz und eine 20%ige Reduktion bei Dünger. "Diese Schein-Ökologisierung ist ein Angriff auf unsere klein- und mittelstrukturierten Betriebe, hat das Zeug eine Ernährungskrise und Schließungswelle der Höfe zu provozieren. Sie öffnet Tür und Tor für anonyme Billigstimporte aus Nicht-EU-Staaten, die um 40% steigen würden", ist LK Steiermark-Vizepräsidentin Maria Pein alarmiert. Konkret zeigen Studien über die Folgenabschätzung des Green Deals, dass die Bauerneinkommen bei unverhältnismäßig hohen Auflagen im Schnitt um 16%, die landwirtschaftliche Produktion um 10 bis 20%, teils sogar um bis zu 30% zurückgehen und die Lebensmittelpreise für die Bevölkerung um 12 bis 17% steigen. Pein: "Solche fatalen ideologiegetriebenen Pläne erschüttern die Grundfesten der heimischen Versorgung. Dazu darf es nicht kommen!"

Brugner: Mit der Info-Kampagne verschaffen wir den heimischen Bauern Gehör

Die Sommer-Kampagne der Landwirtschaftskammer Steiermark mit 650 Großplakaten und Transparenten, die bis Ende September in allen Teilen der Steiermark affichiert sind, ist ein Weckruf an die Bevölkerung, den Handel, die Lebensmittelverarbeiter und die Politik. "Mit den sorgenvollen Aussagen wie 'Schutz fürs Vieh', 'Faire Preise', 'Aktive Waldbewirtschaftung', 'Wert von Lebensmitteln', 'Fairness am Markt', 'Regionale Versorgung', 'Sichere Versorgung', 'Faire Bedingungen' sprechen die Bäuerinnen und Bauern offen an, wo der Schuh drückt und treten damit in einen vertiefend-realistischen Dialog mit der Bevölkerung", unterstreicht Kammerdirektor Werner Brugner.

Franz Kreuzer: Wolf richtet unsägliches Tierleid an - Wo bleibt das Tierwohl für meine Rinder?

"Ich mache mir große Sorgen, weil das Einkommen trotz der vielen Arbeit immer weniger wird. Obwohl wir große Idealisten sind, bringt uns diese Situation in große finanzielle Bedrängnis. Wir stellen hochwertige, beste Lebensmittel her und legen großen Wert auf Tierwohl." Und weiter: "Mit diesem großen Widerspruch kann ich nicht leben: Wir schauen mit viel Liebe auf das Wohl der Tiere - doch das Raubtier Wolf darf unsägliches Tierleid anrichten! Persönlich habe ich Angst, diesem Raubtier zu begegnen. Unser Vieh braucht Schutz! Wir brauchen wolffreie Zonen. Wo Weidewirtschaft und Tourismus vorherrschen, hat der Wolf keinen Platz."

Franz Kreuzer, Bio-Alm- und Bergbauer im Donnersbachtal. Mit Gattin Maria, Sohn Gregor und dessen Partnerin Christine betreut Franz Kreuzer auf der Bayreuth-Alm (1.250 m Seehöhe) 15 Milchkühe. Auf der 1.500 m hoch gelegenen Glattalm versorgt er sechs Stück eigenes Jungvieh sowie die 20-köpfige Mutterkuhherde seines Nachbarn.

Elisabeth Miedl: Faire Preise - Für hochwertige Lebensmittel wird zu wenig bezahlt!

"Mich deprimiert, dass ich für meine hochwertige Bergbauern-Milch so wenig bezahlt bekomme. Hingegen sind die Kosten für Strom, Energie und für Stallbauten unvorstellbar hinaufgeschossen - mein Stundenlohn als Milchbäuerin von 5,70 Euro sowie mein Monatseinkommen von 1.026 Euro sind extrem niedrig. Wir haben nur dann eine Perspektive und Zukunft, wenn wir für unsere Produkte faire Preise vom Lebensmittelhandel erhalten. Sehr besorgt bin ich, dass unsere hochwertigen Produkte vom Lebensmittelhandel durch ausländische Billigstprodukte ersetzt werden."

Elisabeth Miedl, Bergbäuerin in Oberwölz, bewirtschaftet gemeinsam mit Ehemann Bernhard, Sohn Christoph und Schwiegertochter Sabine 15 ha steilste Flächen und betreut 22 Milchkühe sowie 15 Stück Jungvieh in Laufstall und Weidehaltung.

Michael Krogger: Alle brauchen alle! - Plädoyer für regionale Produkte

"Als Direktvermarkter bin ich auch in schwierigen Zeiten ein sicherer und verlässlicher Lebensmittelversorger. Ich freue mich, wenn unsere hochwertigen Produkte Wertschätzung erfahren. Leider sind für alle die Zeiten nicht einfach. Aber wenn wir regional einkaufen, hat das für alle einen positiven Effekt: Die Kunden profitieren vom hochwertigen Produkt, Umwelt und Klima von den kurzen Wegen, die Region von zusätzlichen Arbeitsplätzen, das Geld bleibt in der Region und fließt nicht ins Ausland ab. Wenn jeder steirische Haushalt im Monat um 3,50 Euro ausländische durch heimische Lebensmittel ersetzen würde, dann könnten in der Steiermark 500 neue Arbeitsplätze geschaffen werden, sagt das Österreichische Wirtschaftsforschungsinstitut WIFO."

Michael Krogger, Direktvermarkter in Mönichwald, bewirtschaftet gemeinsam mit Ehefrau Martina, seinen Eltern und Brüdern einen Grünland- und Ackerbaubetrieb. Die Milch der 40 Kühe verarbeitet Familie Krogger gänzlich am Hof zu Joghurt, Sauerrahm, Konsummilch, Schlagobers und Frischkäse und verkauft diese im Umkreis von 100 km.

Manuela Wagner: Fairness am Markt! - Durch Preisdrückerei zerrinnt unsere Zukunft

"Arbeit und Qualität haben ihren Wert und die Bevölkerung kann auf die hohen und streng kontrollierten Qualitätsstandards bei unserem Obst vertrauen. Wer bewusst regionale, hochwertige Lebensmittel einkauft tut sich selbst und seinem Körper etwas Gutes. Mein Appell: Gib dem Körper etwas Gutes, um lange fit und gesund zu bleiben. Die Preisdrückerei und 'Geiz ist Geil'-Mentalität des Handels bringt uns aber an den Rand der Wirtschaftlichkeit - unsere Zukunft zerrinnt."

Manuela Wagner, Obstbäuerin in Mitterdorf/Weiz, kultiviert auf 15 ha Äpfel und auf 1 ha Marillen. Gelagert werden sie im hofeigenen CA-Lager, sortiert und verpackt wird ebenfalls am Hof. Marillen und Äpfel werden direkt an die Kunden und an den Großhandel verkauft.

Elisa Neubauer: Sichere Versorgung - Der Ursprung eines jeden Lebensmittels ist der Bauernhof, worauf geflissentlich vergessen wird

"Mich stimmt sehr nachdenklich, dass wir nur dann Hoch im Kurs liegen, wenn Versorgungsengpässe drohen. Wir geben tagtäglich, wenn nötig sogar 24 Stunden und das jahrein und jahraus unser Bestes - leider lässt die Wertschätzung immer mehr zu wünschen übrig. In Erinnerung rufen möchte ich, dass der Ursprung eines jeden Lebensmittels am Bauernhof beginnt und jede Österreicherin sowie jeder Österreicher somit täglich etwa fünfmal mit der Bauernschaft in Kontakt ist. Eine sichere Versorgung mit Lebensmitteln ist aber nur dann möglich, wenn die bäuerlichen Familienbetriebe bestehen bleiben."

Elisa Neubauer, Ackerbäuerin und Zuchtsauenhalterin in St. Peter/Ottersbach, bewirtschaftet den Betrieb gemeinsam mit ihrem Ehemann Johannes. Humusaufbau, Kreislaufwirtschaft, Blühflächen und Tierwohl sind für die junge Bauernfamilie eine Selbstverständlichkeit.

Lisa Pazek: Regionale Versorgung hängt am seidenen Faden - Trotz schwieriger Zeiten ermutige ich zum Weitermachen

"Tierwohl ist mir ein Herzensanliegen, deshalb ist unser Freiland-Hennenbetrieb auch tierschutzgeprüft. Die Preisexplosion bei Futter, Strom, Energie, Wasser und Stickstoff sowie die extreme Trendumkehr beim Konsum hin zu Billigsteiern hat uns kalt erwischt und bringt uns in wirtschaftliche Bedrängnis. Massiv gestiegene Ausgaben bei sinkenden Preisen und Einnahmen - das geht sich einfach nicht aus. Ich will aber unbedingt weitermachen und ermutige Bäuerinnen und Bauern innovativ zu sein und die kleinstrukturierten Höfe zu erhalten."

Lisa Pazek ist Kosmetik-Meisterin, hat 2020 umgesattelt und ist Freilandhennen-Halterin geworden. Gemeinsam mit Partner Michael betreut sie in St. Stefan/Rosental knapp 6.500 Legehennen. Die Eier werden an ein Eier-Vermarktungsunternehmen verkauft. (Schluss)

