Kunst-, Kultur- und Wissenschaftsbericht 2021 der Kulturabteilung der Stadt Wien veröffentlicht

Wien (OTS) - Die Kulturabteilung der Stadt Wien (MA 7) will allen in Wien lebenden Menschen optimale Rahmenbedingungen für Kunst, Kultur und Wissenschaft ermöglichen. Durch die transparente und faire Verteilung von Fördermitteln soll ein kulturell vielfältiges und qualitativ hochwertiges Programm gewährleistet werden. Dies geschieht durch Unterstützung und Ermöglichung von innovativen Ausdrucksformen sowie durch Förderung von bereits Etabliertem.

„Das kulturpolitische Ziel hinter den zahlreichen Einzelmaßnahmen, die im vorliegenden Bericht nachvollziehbar gemacht werden, ist die Ermöglichung künstlerischer Arbeit auf hohem Niveau mit Blick auf die soziale Lage, Arbeitsweisen und Arbeitsbedingungen von Künstler*innen“, so Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler.

„Transparenz wird in der Kulturabteilung großgeschrieben. In diesem Sinne freue ich mich, die Veröffentlichung des jährlich erscheinenden Kunst-, Kultur- und Wissenschaftsberichts für das Jahr 2021 bekanntzugeben. Der Bericht gibt einen kompakten Einblick in die Verteilung der vorhandenen Fördermittel und die kulturelle, künstlerische und wissenschaftliche Tätigkeit der Stadt Wien“, so Anita Zemlyak, Leiterin der Kulturabteilung.

Das Gesamtbudget der Kulturabteilung der Stadt Wien betrug im Jahr 2021 knapp 260 Millionen Euro. Förderungen stehen für unterschiedliche kulturelle Branchen zur Verfügung, ob Theater, Musik, Literatur, Bildende Kunst oder Film. Durch die finanzielle Unterstützung werden große Festivals mit hochkarätigen internationalen Gästen ebenso ermöglicht wie kleinere Grätzelveranstaltungen oder Einzelprojekte. Seit Beginn der Covid-19-Pandemie stellt die Kulturabteilung jährliche Arbeitsstipendien und Startateliers für Künstler*innen zur Verfügung, die sich großer Beliebtheit erfreuen. Für in Wien lebende Wissenschaftler*innen gibt es diverse Förderungen, die die freie Forschung sicherstellen und den Wissenschaftsstandort Wien stärken. Doch die Kulturabteilung schafft nicht nur Neues, sondern bewahrt auch Altes: Investitionen in Restaurierungen und Denkmalpflege sorgen dafür, dass das kulturelle Erbe der Stadt Wien erhalten bleibt.

Der komplette Kunst-, Kultur- und Wissenschaftsbericht 2021 steht online auf der Homepage der Stadt Wien zur Verfügung: https://www.wien.gv.at/kultur/abteilung/kunstbericht.html

Rückfragen & Kontakt:

Marina Ninic, BA MA

Kulturabteilung der Stadt Wien

Friedrich-Schmidt-Platz 5, 1080 Wien

Telefon: +43 1 4000 84714

E-Mail: marina.ninic @ wien.gv.at



Mag.a Judith Staudinger

Mediensprecherin StRin Mag.a Veronica Kaup-Hasler

Telefon: +43 1 4000 81169

E-Mail: judith.staudinger @ wien.gv.at