Große europäische Auszeichnung für Priv.-Doz. DDr. Michael Feichtinger

Europäische Zertifizierung und Vorstandsposition für Priv.Doz. DDr. Michael Feichtinger von EHSRE und EBCOG

Wien (OTS) - Anfang Juli 2022 hat die weltweit größte Gesellschaft für Reproduktionsmedizin, die European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE), ihre Jahrestagung in Mailand abgehalten. Mehr als 10.000 Reproduktionsmediziner:innen aus der ganzen Welt haben an dieser Tagung teilgenommen und die neuesten wissenschaftlichen Ergebnisse präsentiert.

Auch mehrere Mitarbeiter:innen des Wunschbaby Instituts Feichtinger (WIF) waren vor Ort, um die neuesten Forschungsergebnisse des WIFs vorgestellt.

Höchste europäische Instanz für Gynäkologie und Geburtshilfe vergab Zertifikat

Priv.-Doz DDr. Michael Feichtinger, Leiter vom Wunschbaby Institut Feichtinger, bekam bei dieser Gelegenheit als erster Reproduktionsmediziner im deutschsprachigen Raum das Zertifikat „European Fellow of Reproductive Medicine (EFRM)“ – also als Europäischer Facharzt für Reproduktionsmedizin von der ESHRE und EBCOG (European Board & College of Obstetrics and Gynaecology) verliehen. „Durch die Zertifizierung der ESHRE als höchste europäische Instanz für Reproduktionsmedizin sowie der EBCOG als höchste europäische Instanz für Gynäkologie und Geburtshilfe und dem entsprechenden Nachweis von Fähigkeiten und Wissen können wir die Behandlung unserer Kinderwunschpaare auf höchstem Niveau sicherstellen“, freut sich Dr. Feichtinger.

Priv.-Doz. DDr. Feichtinger wurde auch in den Vorstand der „Special Interest Group for Reproductive Endocrinology“ der ESHRE gewählt, in der er gemeinsam mit anderen führenden Reproduktionsmedizinern:innen Europas Fortbildungen und Leitlinien für Kollegen:innen aus der ganzen Welt anbieten wird. „Ich freue mich über diese ehrenvolle Aufgabe und setze mir zum Ziel, die Qualität der Kinderwunschbehandlung mit Hilfe unserer Arbeit für Kinderwunschpaare auf der ganzen Welt zu steigern“, so Feichtinger abschließend.

