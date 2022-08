Robert Richter ist neuer Partner bei TPA Steuerberatung

Wien/Klagenfurt (OTS) - Die TPA Steuerberatung gewinnt mit Robert Richter einen neuen Partner. Der gebürtige Kärntner ist seit 1999 am TPA Standort in Klagenfurt tätig und avancierte per Juni 2022 zum Partner.

Der Steuerberater Robert Richter (48) studierte „Angewandte Betriebswirtschaftslehre“ an der Alpe Adria Universität in Klagenfurt. Neben seinem betriebswirtschaftlichen Fokus setze er in seiner Ausbildung einen großen Schwerpunkt auf angewandte Informatik. So entwickelt er neben seiner Tätigkeit als Steuerberater auch branchenrelevante Software für diverse Projekte wie zum Beispiel zur automatisierten Berechnung von Covid-19-Förderungen oder für die Bonitätsbeurteilung von Unternehmen im Bankensektor.

Der Steuer-Allrounder verfügt über ein vielfältiges Beratungsportfolio: Neben der laufenden Steuerberatung liegen seine Schwerpunkte auf Unternehmensplanungen und -analysen, Gründungsberatung, Unternehmensübergaben und Digitalisierung von betrieblichen Prozessen.

Klaus Scheder, TPA Partner in Kärnten, freut sich sehr über den Zuwachs auf Partnerebene: „Robert Richter ergänzt perfekt unser Team. Mit seinem Know-how, seinem analytischen Wesen und seiner Erfahrung ist er eine große Bereicherung für TPA.“ Birgit Perkounig, TPA Partnerin in Kärnten, weiter: „Wir freuen uns sehr, ihn als Partner bei uns willkommen zu heißen. Er ist aus unserem Team nicht wegzudenken und wir sind sehr stolz darauf, dass er bei uns an Bord ist.“

Über TPA: Zahlen und Fakten

TPA ist eines der führenden Steuerberatungsunternehmen in Österreich. Das Angebot umfasst Steuerberatung, Buchhaltung und Unternehmensberatung. 700 Mitarbeiter:innen in vierzehn österreichischen Niederlassungen stehen Ihnen zur Seite. Unsere Standorte finden Sie in Graz, Hermagor, Innsbruck, Klagenfurt, Krems, Langenlois, Lilienfeld, Linz, Schrems, St. Pölten, Telfs, Villach, Wien und Zwettl.

Die TPA Gruppe ist – mit rund 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – neben Österreich in elf weiteren Ländern in Mittel- und Südosteuropa tätig: Albanien, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn.

Weitere Informationen finden Sie auf unseren Websites: www.tpa-group.at und www.tpa-group.com

