„Runder Tisch“ mit Tarek Leitner zum Thema „Hass und Hetze – Hat Corona unsere Gesellschaft verändert?“

Heute, am 1. August, um 22.25 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Der Tod der oberösterreichischen Ärztin Lisa-Maria Kellermayr wirft Fragen zur Radikalisierung der Gesellschaft auf. Die Ärztin war aus der Impfgegner-Szene bedroht worden und hatte zuletzt ihre Praxis geschlossen. Woher kommen Hass und Hetze, die sich vor allem in sozialen Netzwerken verbreiten und sich auch gegen ärztliches und medizinisches Personal richten? Hat die Politik dieses Verhalten zu lange toleriert? Wo verläuft die Grenze zwischen legitimem Bürgerprotest und gewaltbereitem Widerstand? Und wie weit verstärkt die Pandemie eine Polarisierung der Gesellschaft, wie sie in westlichen Demokratien seit längerem zu beobachten ist?

Darüber diskutieren heute, am Montag, dem 1. August 2022, um 22.25 Uhr in ORF 2 bei Tarek Leitner am „Runden Tisch“:

Arschang Valipour

Leiter Innere Medizin und Pneumologie, Klinik Floridsdorf

Ulrich Körtner

Vorstand Institut für Ethik und Recht in der Medizin, Universität Wien

Reinhard Heinisch

Politikwissenschafter, Universität Salzburg

Ingrid Brodnig

Social-Media Expertin, Autorin

