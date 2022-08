Sachslehner: „Die Entlastung der Bundesregierung kommt tatsächlich bei den Menschen an“

Fünf-Punkte-Plan der Opposition ist wenig treffsicher und praktikabel, dafür umso populistischer

Wien (OTS) - „Die Entlastung der Bundesregierung kommt tatsächlich bei den Menschen an. Hingegen ist der Fünf-Punkte-Plan der SPÖ weder treffsicher noch praktikabel, dafür umso populistischer. Konstruktive Vorschläge der Opposition sind grundsätzlich jederzeit willkommen und werden von der Bundesregierung ernst genommen. Die SPÖ fordert jedoch in ihrem Fünf-Punkte-Plan einmal mehr Maßnahmen, die zwar gut klingen, aber von namhaften Expertinnen und Experten als nicht geeignet eingestuft wurden“, so die Generalsekretärin der Volkspartei, Laura Sachslehner, und weiter: „Die Bundesregierung hat bisher viel mehr als nur fünf Punkte auf den Weg gebracht: Seit Jänner wurden drei Entlastungspakete geschnürt, alleine das Jüngste mit einem Entlastungsvolumen von 28 Milliarden Euro. Hinzu kommt die ökosoziale Steuerreform. Bereits in Kürze wird die zusätzliche Familienbeihilfe ausgezahlt“, so Sachslehner abschließend.

