RevBits bietet End-to-End-E-Mail-Sicherheit - Schutz vom Mail-Server bis zum Posteingang des Edge-Benutzers

Mineola, New York (ots/PRNewswire) - Erweiterte E-Mail-Sicherheit schützt beide Enden des E-Mail-Empfangs, vom Rechenzentrum/Cloud-Mailserver bis hin zu den Endgeräten, mit SEG-Analyse und clientseitigem Benutzer-Posteingangsagenten.

RevBits, ein vereinheitlichendes Cybersicherheitsunternehmen für Unternehmensendpunkte, Cloud- und On-Premises-Ökosysteme, gab heute die Einführung von RevBits Secure Email Gateway (SEG) bekannt, das eine zusätzliche Schicht zu seiner bestehenden, clientseitigen E-Mail-Sicherheit hinzufügt. Die Kunden haben nun die Möglichkeit, sich gegen ausgeklügelte bösartige E-Mails zu schützen, und zwar ab dem Zeitpunkt des E-Mail-Empfangs bis hin zum Posteingang des Benutzers.

RevBits Email Security - Ein Anbieter, doppelter Schutz

RevBits Secure Email Gateway - ist Cloud-basiert und wird weltweit für hohe Verfügbarkeit und dynamische Skalierbarkeit eingesetzt.

ist eine auf dem Client installierte Anwendung, die lokal ausgeführt wird. Das Admin-Panel wird als SaaS-Lösung bereitgestellt und schützt vor hochentwickelten bösartigen E-Mails am gefährlichsten Punkt - dem Endpunkt.

RevBits Email Security ist ein robuster, mehrschichtiger E-Mail-Sicherheitsansatz, der eine einheitliche End-to-End-Sicherheitskette ermöglicht, die selbst die raffiniertesten bösartigen E-Mails erfasst, analysiert und blockiert - von den E-Mail-Servern vor Ort und in der Cloud bis hin zu den Posteingängen der Benutzer an den entferntesten Punkten des Netzwerks. Alle Merkmale und Funktionen sind in einem einzigen Dashboard vereint, auf das Sie über das sichere Verwaltungsportal zugreifen können.

„Cybersecurity erfordert einen mehrschichtigen, multifunktionalen Ansatz, und E-Mail ist der Eckpfeiler für den Schutz von Unternehmen, da die überwiegende Mehrheit der Malware durch E-Mail-Phishing-Angriffe entsteht", so David Schiffer, CEO von RevBits. „Die Verbindung von RevBits SEG mit unserer clientseitigen E-Mail-Sicherheit ist ein Fall, in dem das Ganze mehr ist als die Summe seiner Teile."

„Bei der Entwicklung und den Verbesserungen der RevBits-Lösung geht es vor allem um Auswahl, Flexibilität und umfassende Sicherheit", so Mucteba Celik, CTO von RevBits. „Als wir uns entschlossen, SEG zu unserer clientseitigen E-Mail-Sicherheit hinzuzufügen, war es unser Ziel, eine vollständige E-Mail-Sicherheitslösung anzubieten, die Sicherheitslücken schließt und die besorgniserregende Tatsache angeht, dass Malware immer noch überwiegend per E-Mail verbreitet wird. Der volle Schutz ist nun gewährleistet."

Informationen zu RevBits

RevBits wurde 2018 gegründet und ist ein umfassendes Cybersicherheitsunternehmen, das seinen Kunden einen hervorragenden Schutz und Service bietet. RevBits schützt Unternehmen vor den anspruchsvollsten Cyber-Bedrohungen, indem es mehrere fortschrittliche Sicherheitslösungen anbietet, die über eine einheitliche Sicherheitsplattform verwaltet werden. Der Hauptsitz befindet sich in Mineola, NY, mit Niederlassungen in Princeton, NJ, Boston, MA, London (England) und Antwerpen (Belgien). Für weitere Informationen über RevBits besuchen Sie bitte www.revbits.com/aboutrevbits.

