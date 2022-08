ORF III am Dienstag und Mittwoch: Neue Folge „Die Tafelrunde“-Open-Air im „Kabarett unter Sternen“

Außerdem: „Heimat Österreich – Bergleben auf der Bischofsmütze“, „Landleben – Rund ums Murtal“, Agatha Christies „Mörderische Spiele“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information setzt am Dienstag, dem 2. August 2022, den Krimisommer mit zwei Fällen der Agatha-Christie-Reihe „Mörderische Spiele“ fort. Am Mittwoch, dem 3. August, steht eine neue Folge der ORF III-„Tafelrunde“ im „Kabarett unter Sternen“ auf dem Programm. Zu Gast bei Gerald Fleischhacker auf Viktor Gernots Praterbühne sind Florian Scheuba, Nadja Maleh, Verena Scheitz und Benedikt Mitmannsgruber.

Dienstag, 2. August

Im Hauptabend stehen ab 20.15 Uhr zwei Ausgaben der „Mörderischen Spiele“ aus der Feder von Agatha Christie auf dem Programm: In „Die Kleptomanin“ ereignen sich mehrere Morde im Umfeld eines internationalen Drogenrings, der nichts ahnende Studenten als Drogenkuriere zwischen England und Frankreich benutzt. Zuerst wird eine Geldbotin bei der Übergabe angeschossen und später im Krankenhaus erdrosselt, zur selben Zeit wird eine junge Studentin vergiftet. Kommissar Laurence erkennt durch einen Zufall, dass beide Mordfälle zusammenhängen. Eine Leiche mit durchtrennter Kehle, ein blutbeschmierter Mann, der gesehen wird, als er fluchtartig aus dem Haus rennt, seine Fingerabdrücke auf dem blutigen Messer – ein klarer Fall, oder doch nicht? In „Vier Frauen und ein Mord“ (21.50 Uhr) stößt Kommissar Laurence bei seinen Ermittlungen nicht nur auf sehr verdächtige Nachbarn im Haus des Opfers, sondern bekommt es auch mit ungelösten Fällen aus der Vergangenheit zu tun.

Mittwoch, 3. August

Wer den Dachstein kennt, kennt auch die Bischofsmütze, jene Felszacke, die diesem Berg seine charakteristische Silhouette verleiht. Im Hauptabend hat Regisseur Christian Papke in „Heimat Österreich“ das „Bergleben auf der Bischofsmütze“ (20.15 Uhr) begleitet und zeigt, wie die Menschen in dieser prächtigen Naturkulisse ihrer bergbäuerlichen Lebensart nachgehen. Danach porträtiert Wolfgang Scherzer in „Landleben – Rund ums Murtal“ (21.05 Uhr) die Region und jene Menschen, die hier seit langem mit dem Almleben verwurzelt sind.

Im Spätabend zeigt ORF III mit „Kabarett unter Sternen“ (21.55 Uhr) ein weiteres neues „Die Tafelrunde“-Open-Air von Viktor Gernots Praterbühne. Von der Stadt Wien, die zur zweitunfreundlichsten Stadt der Welt gewählt wurde, bis zum Prozess von Karl-Heinz Grasser – „Die Tafelrunde“ bespricht aktuelle Themen wie immer mit viel Humor. Diesmal zu Gast bei Gerald Fleischhacker: Florian Scheuba, Nadja Maleh, Verena Scheitz und Benedikt Mitmannsgruber.

Anschließend widmet sich Klaus Eckel in seinem Programm „Weltwundern“ (23.00 Uhr) existenziellen Fragen: Was wäre, wenn negative Gedanken dick machen würden? Oder der Sensenmann völlig unerwartet den Löffel abgibt? Eine Folge „Kabarett im Turm“ (0.10 Uhr) mit „Harry Prünster & Band – Coole Witz, tolle Hits“ beschließt den Abend.

