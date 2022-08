ORF im Juli 2022: 32,9 Prozent Marktanteil für Sendergruppe

Wien (OTS) - Im Juli 2022 erreichte die ORF-Sendergruppe vor allem mit den Live-Übertragungen von der UEFA Frauen EURO 2022 in England, der Formel-1-Events in Spielberg und Ungarn, den neuen „Liebesg‘schichten und Heiratssachen“ und den Kultursommer-Highlights einen Marktanteil von 32,9 Prozent und eine Tagesreichweite von 3,383 Millionen Seherinnen und Sehern, das entspricht 44,8 Prozent der TV-Bevölkerung.

Ein direkter Vergleich mit dem Juli 2021, der ganz im Zeichen der EURO, der Olympischen Spiele in Tokio und der intensiv genutzten Info- und Reportage-Sendungen zur Corona-Situation stand und entsprechend 36,4 Prozent Marktanteil erreichte, ist wenig aussagekräftig. Mit 32,9 Prozent Marktanteil verzeichnete die ORF-Gruppe eine Steigerung von 1,1 Prozentpunkten gegenüber Juli 2020 (31,8 Prozent). Ein Vergleich mit dem Juli 2019 (29,5 Prozent) bringt sogar eine Steigerung von 3,5 Prozentpunkten.

ORF 1 erzielte im Juli 2022 im Vergleich mit dem Vor-Corona-Juli 2019 in der Zielgruppe 12+ einen Zuwachs von 1,7 Prozentpunkten, bei den 12- bis 49-Jährigen von 1,9 Prozentpunkten. ORF 2 konnte den Marktanteil gegenüber Juli 2019 um 1,3 Prozentpunkte steigern und blieb exakt auf dem Niveau vom Juli 2021.

Weitere Key-Facts zum Juli 2022

ORF 1: 1,561 Millionen Seher/innen (8,4 Prozent Marktanteil), ORF 2:

2,700 Millionen Seher/innen (21,1 Prozent MA), ORF 1 und ORF 2 gesamt: 29,5 Prozent MA, ORF-Sendergruppe in Kernzone (17.00 bis 23.00 Uhr): 40,3 Prozent MA

Die zehn Topreichweiten:

„Zeit im Bild“ (10. Juli)

1,291 Millionen Zuschauer/innen, 52 Prozent Marktanteil

„Bundesland heute“ (10. Juli)

1,170 Millionen Zuschauer/innen, 55 Prozent Marktanteil

„Liebesg‘schichten und Heiratssachen“ (11. Juli)

912.000 Zuschauer/innen, 35 Prozent Marktanteil

„UEFA Frauen EURO: Deutschland – Österreich“, 2. HZ (21. Juli) 906.000 Zuschauer/innen, 39 Prozent Marktanteil

„UEFA Frauen EURO: Österreich – Norwegen“, 2. HZ (15. Juli) 865.000 Zuschauer/innen, 41 Prozent Marktanteil

„UEFA Frauen EURO: Finale England – Deutschland“, Verlängerung (31. Juli)

811.000 Zuschauer/innen, 33 Prozent Marktanteil

„Formel 1 GP Österreich“ (10. Juli)

785.000 Zuschauer/innen, 46 Prozent Marktanteil

„Formel 1 GP Ungarn“ (31. Juli)

744.000 Zuschauer/innen, 54 Prozent Marktanteil

„ZIB 2“ (4. Juli)

694.000 Zuschauer/innen, 31 Prozent Marktanteil

„ZIB 2 am Sonntag“ (10. Juli)

672.000 Zuschauer/innen, 27 Prozent Marktanteil

-- Die UEFA Frauen EURO England 2022 wurde vom 6. bis 31. Juli nicht nur wegen der Teilnahme Österreichs im ORF zum Fußballfest: Bis zu 935.000 sahen am 31. Juli das Finale England – Deutschland, im Schnitt waren bei der Verlängerung 811.000 bei 33 Prozent MA (38 bzw. 47 Prozent in den jungen Zielgruppen) via ORF 1 live dabei. Insgesamt erreichte der ORF mit seiner rund 90-stündigen EURO-Berichterstattung 4,478 Millionen Seher/innen (weitester Seherkreis), das sind 59 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren. Im Schnitt verfolgten jedes EM-Spiel 301.000 Zuseher/innen bei 15 Prozent MA und 16 bzw. 18 Prozent in den jungen Zielgruppen.

-- Im internationalen Klubfußball ging es mit den Qualifikations-Runden weiter: U. a. traf Rapid am 21. Juli im Conference-League-Quali-Spiel auf Lechia Gdańsk – 387.000 (17 Prozent MA) waren via ORF 1 live bei der zweiten Halbzeit dabei.

-- Topreichweiten für Formel 1: Die 24 aufregenden Stunden live aus Spielberg, die ORF 1 den Formel-1-Fans vom 8. bis 10. Juli 2022 rund um den Großen Preis von Österreich geboten hat, verfolgten insgesamt 1,917 Millionen Fans (weitester Seherkreis), das sind 25 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren. Bis zu 844.000 ließen sich das Motorsport-Spektakel am 10. Juli via ORF 1 nicht entgehen, im Schnitt waren 785.000 bei 46 Prozent MA (50 bzw. 60 Prozent in den jungen Zielgruppen) mit Ernst Hausleitner und Alexander Wurz live dabei. Das „Formel 1 Motorhome“ sahen 287.000 bei 19 Prozent MA.

-- Die beliebten ORF-„Liebesg’schichten und Heiratssachen“ gingen am 11. Juli mit großem Publikumszuspruch in eine neue Saison: Bis zu 954.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren beim erfolgreichen Auftakt zur 26. Staffel – zum dritten Mal mit Nina Horowitz als Interviewerin und Gestalterin – mit dabei. Im Durchschnitt sahen 912.000 bei einem Marktanteil von 35 Prozent in der Zielgruppe 12+ die Porträts der ersten sechs von insgesamt 54 partnersuchenden Singles. In den jungen Publikumsgruppen 12–49 und 12–29 lag der Marktanteil bei erfreulichen 23 bzw. 16 Prozent. Erwähnenswerte Beispiele für die starke zeitversetzte Nutzung bei ORF-Produktionen sind u. a. „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ und „Kabarettgipfel“ mit RW-Steigerungen von mehr als 70.000 Seherinnen und Sehern, „Soko Donau“ mit einem Plus von mehr als 40.000 Zuschauerinnen und Zuschauern.

-- Mit 672.000 Seherinnen und Sehern (27 Prozent MA) erreichte die Folge „Zu jung zu sterben“ am 7. Juli die bisher beste Reichweite der Serie „Ein Krimi aus Passau“, auf Platz zwei liegt die am 14. Juli ausgestrahlte Folge „Der Fluss ist sein Grab“ mit 480.000 bei 23 Prozent Marktanteil. Das Dacapo des Falls „Schwanengesang“ aus der Krimireihe „Die Toten von Salzburg“ hatte 572.000 Seher/innen (23 Prozent Marktanteil), der „Die Toten vom Bodensee“-Dacapo-Fall „Der Blutritt“ 477.000 (21 Prozent MA).

-- Nach pandemiebedingter zweijähriger Auszeit stand am 16. Juli wieder die „Starnacht am Wörthersee“ live auf dem Programm von ORF 2:

Das Debüt von Hans Sigl als Gastgeber an der Seite von Barbara Schöneberger erreichte 488.000 Fans der Schlagerszene und mit 24 Prozent den besten Marktanteil seit 2015. Die Sendung, die auch im MDR, NDR und SWR zu sehen war, verfolgten in Summe 2,36 Millionen deutsche Zuseher/innen (11 Prozent MA). Live aus Gelsenkirchen präsentierte Florian Silbereisen am 9. Juli „Die große Schlagerstrandparty 2022“ – im Schnitt waren 532.000 bei 25 Prozent MA dabei. Helene Fischers ersten großen Auftritt nach der Baby-Pause in „Das große Schlagercomeback“ sahen am 23. Juli 529.000 (28 Prozent MA).

-- Bis zu 449.000 Zuseher/innen (17 Prozent MA) waren am 26. Juli beim Auftakt der zweiten Staffel der ORF-2-Sendereihe „Herrschaftszeiten! – Johann-Philipps Schlossbesuche“ dabei.

-- Zum 75. Geburtstag von Arnold Schwarzenegger gratulierte der ORF u. a. mit einem „Thema Spezial“-Porträt, Dokumentationen wie „Arnold, ein steirischer Superheld“ und Interviews sowie zahlreichen Spielfilmen in ORF 1, ORF 2 und ORF III – insgesamt waren 1,926 Millionen Arnie-Fans dabei (weitester Seherkreis: 26 Prozent).

-- Auf großes Publikumsinteresse stießen weiters der „Universum“-Zweiteiler „Wolga – Ein Strom wird geboren“ am 5. bzw. 12. Juli mit durchschnittlich 588.000 (23 Prozent Marktanteil) bzw. 610.000 Seher/innen bei 25 Prozent MA. Die „Eco“-Spezialausgabe „Die Benko-Story“ erreichte am 7. Juli im Schnitt 502.000 Seher/innen (30 Prozent MA), die „Menschen & Mächte“-Doku „Amon Göth: Vater, Großvater, Massenmörder“ am 13. Juli 313.000 (20 Prozent MA). Den Auftakt des „Universum History“-Dreiteilers „Geheimnisse der Pharaonen“ verfolgten am 6. Juli 286.000 (18 Prozent MA), gut genutzt wurde auch die „kreuz und quer“-Doku „Das geheime Leben der Amish“ mit 276.000 Zuseherinnen und Zusehern (20 Prozent MA).

-- Im Rahmen des umfangreichen ORF-Kultursommer-Angebots verfolgten in ORF 2 am 29. Juli 236.000 „JedermannJedefrau Spezial – Das Salzburger Festspielmagazin“ und am 22. Juli 187.000 Giacomo Puccinis Oper „Madame Butterfly“ von den Bregenzer Festspielen. ORF III Kultur und Information erreichte mit der Live-Übertragung des Operettenhits „Im Weißen Rössl“ aus der Sommerarena in Baden (3. Juli), „Klassik unter Sternen“ mit Elīna Garanča (17. Juli), der Opernpremiere von Giuseppe Verdis „Nabucco“ aus der Oper im Steinbruch St. Margarethen (13. Juli), „Rainhard Fendrich: Symphonie aus Schloss Schönbrunn“ (3. Juli), „Klassikstars am Traunsee 2022“ mit u. a. Piotr Beczała aus Gmunden (10. Juli) sowie Jordi Savall von der „Styriarte“ (9. Juli) insgesamt 947.000 Klassikliebhaber/innen (weitester Seherkreis).

-- 268.000 „Sommerkabarett“-Fans bei 13 Prozent Marktanteil versammelte am 29. Juli Caroline Athanasiadis mit ihrem Programm „Tzatziki im 3/4-Takt“, den „Kabarettgipfel“ am 1. Juli ließen sich 522.000 bei 23 Prozent MA nicht entgehen.

Laut Online-Bewegtbild-Messung (AGTT/GfK TELETEST Zensus) wurden die Live-Stream- und Video-on-Demand-Angebote des ORF auch im Juli 2022 intensiv genutzt: Im gesamten ORF.at-Netzwerk (ORF-TVthek sowie Video-Angebote auf anderen Seiten inkl. Apps wie news.ORF.at, sport.ORF.at, Spezialsites zu TV-Events etc.) wurden in Österreich 9,4 Millionen Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge) und 55,3 Millionen Bruttoviews (Videostarts) verzeichnet, das Gesamtnutzungsvolumen lag in Summe bei 241 Milionen Minuten (vorläufige Zahlen).

Besonders stark wurden im Juli die Sportevents abgerufen: So erzielte z.B. der FORMEL 1-Grand Prix von Ungarn eine Durchschnittsreichweite von rd. 52.000 (bei 209.000 Bruttoviews) und schaffte es damit in die Top 5 der am stärksten abgerufenen Live-Streams des heurigen Jahres.

Quelle: AGTT/ GfK: TELETEST; Evogenius Reporting, Erwachsene 12+, Sehbeteiligung in Tausend und Marktanteil in Prozenten, Weitester Seherkreis: zumindest eine Sendung kurz gesehen, Daten ab 24. Juli 2022 vorläufig gewichtet, ORF

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at