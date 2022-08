Kunst im Salon: VYDEN Salons X Ana Vollwesen

Wien (OTS) - Ab sofort kann man sich in den VYDEN Salons in Wien nicht nur in ansprechendem Ambiente stylen lassen, sondern auch die Kunstwerke der österreichischen Künstlerin Ana Vollwesen ein Jahr lang ansehen. Ab sofort sind über 30 Bilder in zwei Formaten in den Standorten im 4. und 6. Bezirk der VYDEN Salons ausgestellt. Alle Werke stehen zum Verkauf.

Die Kooperation zwischen den Salons und der Künstlerin entstand aus gegenseitiger Wertschätzung und einer gemeinsamen Vision, in der minimalistisch-stylischen Umgebung die knalligen Werke der Künstlerin zu präsentieren. Am 30.7.2022 wurde die einjährige Dauerausstellung mit einem stimmungsvollen Event im 4. Bezirk offiziell eröffnet. VYDEN SALON möchte einem breitem Publikum Kunst näherbringen und sieht mit der Kooperation „ eine tolle Synergie von Kunstschaffenden aus differenzierten Bereichen “. Jerry Vyden, Inhaber der Vyden Salons, freut sich riesig, in den nächsten Monaten die Werke von Ana Vollwesen vorstellen zu dürfen.

„ Vom Team der Vyden Salons wird vor Ort Kunst geschaffen. Meine Bilder an der Wand sind ein weiterer Beitrag für eine Umgebung, die inspirieren soll “, so Ana Vollwesen bei der Eröffnung.

Poppige Kunst zwischen Unbewusstem und Gesellschaftskritik

Die Kunstwerke von Ana Vollwesen zeichnen sich durch intensive Farben, unkonventionelle Figuren und Schriften sowie grafische Elemente aus. Neon hat einen fixen Platz in ihrem Repertoire. „Kunst ist für mich dazu da, Emotionen hervorzubringen, gesellschaftliche Phänomene zu hinterfragen, sie darf dabei auch unterhalten, laut sein und Kritik üben. Das Unbewusste fasziniert mich am Menschsein am meisten, weil es der Startpunkt all unserer Handlungen ist“, so Ana Vollwesen.

https://www.vydensalon.com/

VYDEN 1040 – Argentinierstraße 20a

VYDEN 1060 – Otto-Bauer-Gasse 24

Ana Vollwesen

https://anavollwesen.com/

IG: @vollwesen

