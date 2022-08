Lotto: Dreifachjackpot – rund 3 Mio. Euro für nächsten Sechser

Jackpot beim Fünfer mit Zusatzzahl und zwei Joker á 107.000,- Euro

Wien (OTS) - Dreißiger-Zahlen wären am vergangenen Sonntag hoch im Kurs gestanden, denn gleich vier der „sechs Richtigen“ kamen aus diesem Bereich. Aber auf die Kombination 31, 32, 34 und 37, garniert mit 8 und 45, hatte niemand gesetzt. Damit gab es zum dritten Mal in Folge keinen Sechser, und am Mittwoch geht es um einen Dreifachjackpot mit rund 3 Millionen Euro für den Sechser.

Die Zusatzzahl war mit 30 ebenfalls eine Dreißiger Zahl, und es gab auch keinen Fünfer mit Zusatzzahl. Somit wartet hier ein Jackpot, bei dem es um rund 220.000 Euro gehen wird.

LottoPlus

Die LottoPlus Ziehung, bei der die „sechs Richtigen“ auch mit vier Dreißiger-Zahlen gespickt waren, endete ohne Sechser. Dadurch, dass die Gewinnsumme wieder auf die Fünfer aufgeteilt wurde, gewannen hier 66 Spielteilnehmer jeweils rund 5.500 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um rund 200.000 Euro.

Joker

Beim Joker schließlich gab es drei Quittungen mit der richtigen Ziffernkombination, aber nur auf zweien war auch das „Ja“ angekreuzt. Während ein Vorarlberger und ein Oberösterreicher damit jeweils mehr als 107.000 Euro gewannen, entschied sich ein Niederösterreicher für das „Nein“.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 31. Juli 2022

3fach JP Sechser, im Topf bleiben EUR 2.292.873,92 – 3,0 Mio. warten JP Fünfer+ZZ, im Topf bleiben EUR 124.205,19 81 Fünfer zu je EUR 1.672,70 224 Vierer+ZZ zu je EUR 181,40 4.229 Vierer zu je EUR 53,30 5.876 Dreier+ZZ zu je EUR 17,20 71.023 Dreier zu je EUR 5,70 240.512 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 8 31 32 34 37 45 Zusatzzahl 30

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 31. Juli 2022

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 66 Fünfer zu je EUR 5.493,00 2.807 Vierer zu je EUR 21,80 45.102 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 26 31 34 36 38 44

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 31. Juli 2022

2 Joker zu je EUR 107.198,90 5 mal EUR 8.800,00 102 mal EUR 880,00 1.055 mal EUR 88,00 10.686 mal EUR 8,00 104.925 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 9 1 9 2 6 5

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910

Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920



https://www.lotterien.at

https://www.win2day.at