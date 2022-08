Bis zu 805.000 sahen den GP von Ungarn live in ORF 1

Wien (OTS) - Für die österreichischen Formel-1-Fans ist der GP von Ungarn traditionellerweise so etwas wie das zweite Heimrennen des Jahres. Entsprechend groß war das Interesse an der ORF-Live-Übertragung: Bis zu 805.000 ließen sich das gestrige (31. Juli 2022) Motorsport-Spektakel via ORF 1 nicht entgehen, im Schnitt waren 744.000 bei 54 Prozent Marktanteil (55 bzw. 61 Prozent in den jungen Zielgruppen) mit Ernst Hausleitner und Alexander Wurz live dabei. Das „Formel 1 Motorhome“ erreichte bis zu 372.000 bei 25 Prozent Marktanteil.

Auch das Streaming-Angebot des ORF zum Grand Prix von Ungarn wurde intensiv genutzt: Laut Online-Bewegtbild-Messung (AGTT/GfK TELETEST Zensus) erzielten die Live-Streams und Video-on-Demand-Angebote (Web und Apps) von 29. Juli bis inklusive 31. Juli österreichweit insgesamt 291.000 Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge), 757.000 Bruttoviews (Videostarts) und ein Gesamtnutzungsvolumen von 13 Millionen Minuten. Der Live-Stream des Rennens erreichte dabei eine Durchschnittsreichweite von ca. 52.000 (bei 209.000 Bruttoviews) und liegt damit unter den Top-5-ORF-Live-Streams des heurigen Jahres.

Weiter geht es mit Formel 1 live im ORF von 2. bis 4. September mit dem GP der Niederlande in Zandvoort.

